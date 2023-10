Chytrá zásuvka Meross: řeší i hloupé problémy [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Je to tady. Nenápadná krabička, ve které se skrývají dva kusy chytré Wi-Fi zásuvky Meross MSS110HK, nemohla dorazit v lepší čas. Stylová lampička na nočním stolku totiž právě přestala fungovat.

A to je problém?

Nevelký… Situaci ovšem komplikuje několik faktorů, které mají jeden společný jmenovatel: manželku. Ono známé „cherchez la femme“ totiž platí i dnes, a i u nás. Žena totiž kategoricky prohlásila, že jiné lampičky, které by se tak dobře hodily k nábytku a stylu ložnice, v ČR nejsou k sehnání. OK, ale já se zase nehodlám smířit s tím, že manželka si bude svítit, a já ne. Vrhám se do práce, ale brzy zjišťuji, že onen elegantní řetízek, kterým se lampička zapíná, je utržený v místě, kde je možnost opravy rovna nule. Co teď?

Chytrá zásuvka – chytré řešení

Druhý den dopoledne ovšem rozbaluji onu výše zmíněnou krabičku a plán nabývá reálné obrysy. Příznivá zpráva je, že lampička je „zaseklá“ v pozici zapnuto, takže prostě svítí pořád. Což o to – v noci to samozřejmě není ideální stav, ale díky kousku plastiku s elektronikou od Merossu se to zanedlouho změní!

Celý proces byl nakonec velmi rychlý. Krok 1 – vytáhnout kabel od lampičky ze zásuvky; krok 2 – do zásuvky zastrčit chytrou Wi-Fi zásuvku Meross MSS110HK; krok 3 – kabel od lampičky zastrčit do Merossu. Příslušnou aplikaci už mám v iPhonu nainstalovanou, takže ji stačí propojit s nalezenou chytrou zásuvkou, a voilà – jsme v cíli. Onu kýženou lampičku teď ovládám buď z mobilu, nebo z displeje Apple Watch (aplikace Merossu „šlape“ i tady).

Co s tou druhou?

Odpověď na tuto otázku si vyžádala nějaký čas, ale vhodná aplikace se objevila zároveň s nákupem hezké dekorace do obývacího pokoje: na první pohled docela nenápadná skleněná kulička hovící si v keramickém loži se aktivací chytré zásuvky rozsvítí, ale také roztočí vlivem zurčícího pramínku vody. Jasně, i tahle „blbůstka“ se dá ovládat tradičně, ale musím říct, že možnost rychlého a elegantního zapínání a vypínání přímo z pohodlí pohovky má něco do sebe.

Za kolik?

Chytrých zásuvek od různých výrobců – renomovaných i těch zcela neznámých – je na trhu docela dost. Meross MSS110HK splní přesně to, co očekáváte. Zpracování velmi solidní, vzhled elegantní, funkčnost spolehlivá. S tímto za mne velká spokojenost. Naopak vyladit by trochu potřeboval proces párování zásuvky s telefonem: ne vždy je zásuvka nalezena hned napoprvé, a to i když od sebe obě zařízení byla jen desítky centimetrů. Dříve se mi také občas stalo, že se v aplikaci na hodinkách zásuvka „tvářila“ jako zapnutá, ale opak byl pravdou. Zde pomohla aktualizace.

A co se týče financí: za balení 2 ks chytré zásuvky (EU verze, kompatibilní s HomeKitem) zaplatíte na oficiálním e-shopu 790 Kč, doprava k vám domů je zdarma. Čtyřbalení pak vyjde na 1 184 Kč, to znamená méně než 300 Kč za kus. A ještě malá pozornost od Dotekomanie na závěr: zadáním kódu „dotekomanie10“ ušetříte ještě 10 % z celé objednávky.

