Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple garantuje minimálně 5 let podpory pro sérii iPhone 15

Pokud jde o délku softwarové podpory, tak Apple byl po dlouhou dobu jednoznačným králem. Navíc díky tomu, že si dělá hardware a software, tak i šíření nové verze bylo vždy rychlejší než u jakéhokoliv výrobce mobilů. Konkurence ale nespí a již nabízí více než 5 let aktualizací pro své nové mobily. I tak byl Apple donucen uvést dobu podpory.

5 let podpory pro iPhone

Apple nikdy neuváděl, jak dlouho budou jednotlivé modely dostávat softwarovou podporu. Skoro by se dalo říci, že to nikdo ani nechtěl, jelikož má velmi dobrou historii ve vydávání nových verzí systému. Dá se ale říci, že většina mobilů je udržována v rozsahu 5 až 6 let, i tak se dají objevit mobily, které mají delší podporu.

Pokud budeme započítávat i bezpečnostní aktualizace, tak se Apple dostává i na 8 nebo 9 let. Jde ale spíše o výjimky. Nyní ale Apple poprvé oficiálně uvedl, jaká je minimální délka softwarové podpory. Donucen byl novým nařízením ve Velké Británii, které vyžaduje, aby tato informace byla uvedena u zařízení s připojením k internetu.

V dokumentu se uvádí, že délka podpory je minimálně 5 let. Samotné vyjádření je pro iPhone 15 Pro Max, takže je asi stejné i pro ostatní modely této řady. Apple se tak veřejně zavazuje, že iPhony 15 budou dostávat aktualizace do 22. září 2028.

Jde ale o minimální dobu podpory, takže Apple může vydávat aktualizace i po tomto datu. S největší pravděpodobností ale bude délka podpory kolem 6 let.

Zdroje: gsmarena.com, androidauthority.com



Domů Články Apple garantuje minimálně 5 let podpory pro sérii iPhone 15

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama