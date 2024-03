Zdroj: Samsung

Samsung už nabízí 8 let aktualizací, ale je zde háček

Dalo by se říci, že Google rozehrál novou soutěž v délce softwarové podpory u mobilů a časem asi i u tabletů. V tuto chvíli nejnovější série Pixelů má dle Googlu dostávat plnohodnotné aktualizace pod dobu sedmi let. Ne dlouho na to se ozval Samsung, který nabízí stejnou dobu u své řady Galaxy S24, ale evidentně se nechce zastavit.

Až 8 let aktualizací?

Už dříve Samsung nabízel velmi dlouhou softwarovou podporu pro vybraná zařízení, ale ta byla k dispozici jen u Enterprise Edition, tedy produkty určené pro byznys sféru. Nyní v této oblasti posouvá metu a je zde první zařízení, které dostává osmiletou softwarovou podporu.

Asi budete zklamáni, když se to zatím týká jen Galaxy Tab Active 5 EE, tedy speciální verze původního tabletu, ale se zacílením pro podniková řešení. I tak se jedná o první zařízení s garantovanou takto dlouhou podporou. Firmy to asi více ocení, zejména pokud potřebují takového zařízení pro své zaměstnance a potřebují, aby byl vždy aktuální.

Možná je to pro mnohé až moc dlouhá softwarová podpora, ale evidentně je o to zájem. Současně stačí zmínit, že delší podpora byla i u mobilů, až po nějakém čase se týkala i běžných zařízení. Je tak možné, Samsung chce uzmout první místo i v této kategorii a možná se dočkáme 8 let aktualizací u top modelů.

