Až iPhone 17 nabídne designovou změnu, zřejmě bude ještě tenčí

Ještě před nějakou dobou se výrobci mobilů předháněli v tloušťce mobilů. Kde kdo se chlubil, že má nejtenčí telefon na světě. Trend šel tak daleko, že některé společnosti začaly uvádět označení jako „nejtenčí 5G mobil na světě“ a podobně. V poslední době se spíš jen sporadicky někdo chlubí tenkostí mobilů, ale již to není běžná praxe. Apple by ale tento trend mohl znovu nastartovat.

Ještě tenčí

Sice letos budou uvedeny modely iPhone 16, ale neočekáváme nějaké dramatické změny. Asi se objeví nějaké ojedinělé spekulace, že by mohlo dojít na nějaký posun, ale několik zdrojů uvádí, že až následující generace přijde s novým designovým směrem. Na přední straně asi dojde na zmenšení samotného výřezu ve tvaru pilulky. Apple se pokusí co nejvíce přiblížit senzory FaceID a foťák k sobě, aby narušení panelu bylo menší.

Podstatnější změna se má odehrát na zadní straně. Apple si má pohrávat s umístěním foťáků a senzorů na horní středovou část. Mobil tak bude sice více nestabilní, jakmile ho položíte na rovnou plochu, ale změna má cílit na situaci, kdy si prsty zakryjete foťáky, jakmile chcete fotit. To vše by se dalo ještě pochopit a Apple by si změny relativně jednoduše obhájil.

Mnoho zdrojů ale zmiňuje, že se pracuje na výrazně tenčím zařízení. Aktuální modely iPhone 15 a 15 Plus mají tloušťku 7,8 mm a jestli novinka má být výrazně tenčí, mohla by se hodně přiblížit k 5 mm. Spíše to vidíme na hodnotu těsně pod 6 mm, pokud se to potvrdí a Apple udělá tento krok.

Jen se nám nabízí otázka, jestli je to něco, co si přejí zákazníci společnosti a jestli současná tloušťka iPhonů je pro ně moc velká. Nebo by raději dali přednost silnějšímu mobilu s větší kapacitou baterie? Pokud se ale Apple rozhodne pro vytvoření tenčího iPhonu, tak se možná odstartuje nový trend i u konkurence.

