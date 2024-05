Sony chystá 6palcový top model, Xperia Pro-C

Xperia Pro-I; zdroj: Dotekománie

Sony už představilo hlavní top model na tento rok včetně základního mobilu do střední třídy. Minulý rok jsme čekali nástupce vybavenější Xperie Pro, ale nakonec nebyl uveden a spíše vše zůstalo u spekulací. Tento rok bychom se ale dočkat, přičemž dojde na změnu názvu.

Xperia Pro-C

Zřejmě Sony nebude pokračovat ve značení a pro vybavenější model má jiné schéma. Tento rok bychom měli očekávat Xperii Pro-C. Tentokrát ale nebude o modernější verzi běžného top modelu. Xperia 1 VI má 6,5palcový displej, zatímco Xperia Pro-C má přijít s 6palcovým 1,5K panelem, případně se nabídne 2K rozlišení.

Designově ale zůstane původnímu mobilu, takže fotografická výbava bude na zádech vycentrovaná. Měla by obsahovat čtyři foťáky. Hlavní má nabídnout 50MPx senzor 1palcového typu s optickou stabilizací. Ten by měl podporovat 12-bit RAW a 14-bit DCG RAW formáty. Další dva snímače budou mít 12 MPx. Poslední má mít také 12 MPx, ale mělo by se jednat o pokročilejší snímač s 10-bit 420 S-LOG a HLG.

O výkon se má starat Snapdragon 8 Gen 3 s 12 GB RAM a základní verze bude mít 256GB úložiště. Všemu má dodávat energii baterie o kapacitě 5000 mAh s podporou 45W nabíjení přes USB C. Zajímavostí má být i to, že tento model nebude mít ultra širokoúhlý foťák a ani zoom. Kdy ale dojde k představení, zatím nevíme.

