Samsung zřejmě rozšíří FE linii o ohebné smartphony

Nějakou dobu se spekulovalo, že by Samsung měl kompletně ukončit FE linii smartphonů. Nakonec se ale ledy pohnuly a měli bychom se dočkat Galaxy S23 FE. Jak se ale ukazuje, tak FE dostane nový vítr do plachet.

Ohebné FE

Právě modely FE tak nějak zapadaly do standardní série top modelů Galaxy S, možná bychom je spíše posunuli do vyšší střední třídy. D8 se říci, že jde o dobře vybavené mobily s atraktivní cenou. Samozřejmě si to kolikrát vyžádalo oslabení specifikací nebo odebrání funkcí. Jeden čas Samsung zvažoval definitivní konec, ale ukazuje se, že chce FE modelům dát další šanci.

Tentokrát zdroje mluví o rozšíření FE i do segmentu ohebných smartphonů. To by ostatně odpovídalo plánům Samsungu co nejvíce obsadit segment ohebných smartphonů. Dokonce se mluví o ohebném tabletu. Bohužel nejsou ohebné mobily nejlevnější, byť takový Flip se dá pořídit za poměrně běžnou cenu top modelu.

Samsungu by rozhodně pomohl levnější ohebný mobil, ale snižování nákladů na výrobu a vývoj není jednoduché, zejména při zachování nejlepších specifikací. I proto je relativně pochopitelné, že se zřejmě objeví Galaxy Z FE, tedy dostupnější ohebný mobil s trochu slabšími specifikacemi.

Zatím ale není jasné, kde bude Samsung šetřit. Odhadujeme, že použije starší procesor, případně sáhne po střední třídě. Také není jasné, jestli chystá FE model typu Flip nebo Fold. Tak či onak, Samsung asi ovládne segment ohebných mobilů, pokud půjde i touto cestou.

