Meta pracuje na sluchátkách s kamerou a AI

Některé projekty vypadají zajímavě při představování, ale následný produkt nenaplňuje očekávání. Příkladem mohou být nedávné novinky Humane Ai Pin nebo Rabbit R1. Při představování vše vypadalo krásně, ale následně první reakce recenzentů vypovídají, že se nejedná o dobrá zařízení a chybí jim spousta funkcí. Například i MKBHD se k ním na svém Youtube kanále vyjádřil ne příliš pozitivně. Jak se ukazuje, doba AI příslušenství ještě neskončila a Meta se pokusí o vlastní produkt, a to hodně netradiční.

Sluchátka s kamerou?

Dle dostupných informací si společnost Meta pohrává s myšlenkou sluchátek s kamerou nebo spíš s kamerami. Konkrétně má spolupracovat i s kansaskou společností Ear Micro, která se soustřeďuje na chytrá sluchátka. Samotný projekt má kódové označení Camerabuds. Mít ve sluchátkách kamery nedává moc smysl, respektive si asi těžko představíte, že byste s nimi fotili nebo natáčeli videa.

Podstatnou součástí má být ale AI, tedy nějaký systém, který by mohl sloužit i jako asistent. Samotné kamery mají sloužit právě AI s tím, že mají dodávat obsah pro rozpoznání. Sluchátka tak asi budou plnit roli průvodce. V tomto ohledu se již jedná i zajímavou myšlenku. Například nevidomý člověk může skrze sluchátka poslouchat, co je aktuálně před ním, případně mohou sloužit pro navigování, a to v samotné místnosti.

Je zde ale několik výzev. Například mohou vadit delší vlasy, ale podstatnější asi bude samotná výdrž na jedno nabití. Z tohoto úhlu pohledu asi nepůjde o malá drobná bezdrátová sluchátka v podobě pecek nebo špuntů, ale o běžnější tvar, který může disponovat větší kapacitou baterie. Právě délka používání bude asi rozhodujícím faktorem.

