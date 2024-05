Google Zprávy dostávají možnost editování zpráv

Zdroj: Dotekomanie.cz

Editování zpráv v komunikačních službách je poměrně žádanou funkcí, ale není to zrovna něco, co by bylo zaváděno nějak ve velkém množství. Jde o komplikovanou funkci, zejména pokud jde o šifrovanou komunikaci. Také se dá tato funkce zneužít. Naštěstí vývojáři v Googlu přidávají takovou funkci do aplikace Zprávy.

Zprávy a editování

Aplikace Zprávy existuje již dlouhou dobu a po většinu času nabízela jen zasílání SMS a MMS. U těchto typů komunikace nejde editovat odeslané zprávy, ale aplikace jako taková podporuje modernější standard RCS. U něj se nabízí více možností a nově také i editování. Jde toho docílit zejména díky tomu, že RCS má spíše specifikace běžného chatu.

Jak jde vidět níže, stačí na odeslané zprávě podržet prst a následně kliknout na ikonu tužky v horní nabídce možností. Zpráva se následně zobrazí v editačním prostoru. Po úpravě a odeslání dojde ke změně. Je zde ale limit. Pro úpravu odeslané zprávy máte jen 15 minut. Po této době nejde měnit zprávy.

Google novinku postupně zavádí, takže může trvat i několik dnů nebo týdnů, než se dostane do každého zařízení. Jak již bylo napsáno výše, editování je k dispozici jen pro RCS, tedy chat. Původní text zprávy ale má být stále dostupný, skrze detail.

