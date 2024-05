Zdroj: phonearena

Aplikace Fotky Google údajně brzy přinesou novou zajímavou funkci. Bude se jmenovat „Cinematic Moment“, a má být podobná již existující funkci Cinematic Photos. Ta dokáže vytvářet 3D verze „obyčejných“ dvojrozměrných obrázků, zatímco nová funkce má pracovat s videosoubory.

Odhalení v APK souboru

S informacemi o této novince přišel uživatel s přezdívkou Assemble Debug. Ten detailně procházel kód nejnovějšího APK souboru aplikace Fotky, konkrétně verze 6.84.0.634885033. V ní pak objevil informace o této připravované novince.

Je důležité připomenout, že zatím ještě nebylo nic oficiálně oznámeno, a může se také stát, že se některé vyvíjené funkce zpozdí, a nebo se nakonec do finální verze vůbec nedostanou.

Automatický filmový efekt

Co tedy podle předběžných informací od této funkce očekáváme? Měla by aplikovat zpomalovací efekt na část videa, a vytvoří z něj Cinematic Moment (filmový moment). Na rozdíl od existující funkce Cinematic Photos by měla novinka fungovat naprosto automaticky. Existují však náznaky, že Google přijde v budoucnu i s variantou, která umožní takovéto filmové momenty vytvářet i ručně.

Pokud se tedy tyto informace potvrdí, můžeme se těšit na to, jak se část vašeho možná už pozapomenutého videa promění v akční film.

Zdroje: phonearena.com, androidauthority.com



Domů Články Google pracuje na funkci „Cinematic Moment“ pro Google Fotky

Předchozí článek Vodafone změnil nabídku pro seniory, nabízí dražší tarif Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama