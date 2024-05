Xiaomi Redmi Buds 6 Active jsou cenově dostupná sluchátka se slušnými parametry

Zdroj: Gizmochina

Společnost Xiaomi nedávno uvedla na čínský trh svá nová sluchátka Redmi Buds 6 Active, která se stala okamžitě dostupnými po úspěšném předprodeji. Cena těchto sluchátek byla stanovena na velmi příznivých 99 jüanů, což odpovídá přibližně 14 dolarům respektive 320 Kč. Tato novinka přináší řadu atraktivních vlastností a specifikací, které stojí za podrobnější přiblížení.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active

Sluchátka Redmi Buds 6 Active jsou navržena s ohledem na ergonomii a pohodlí uživatelů. Jejich polopropustný tvar zajišťuje, že se pohodlně nosí a během používání pravděpodobně nevypadnou z uší. Design zahrnuje moderní svěží modrou barevnou variantu s průhledným krytem krabičky a lesklým ozdobným proužkem, což jim dodává módní a dynamický vzhled. Kromě toho jsou sluchátka odolná proti vodě s certifikací IPX4, což je činí ideálními pro sportovní aktivity i cestování. Jedním z hlavních lákadel těchto sluchátek je 14,2mm dynamický měnič, který je navržen pro hluboké basy a výjimečný poslechový zážitek. Sluchátka nabízejí pět vestavěných režimů ladění zvuku, které vyhovují různým poslechovým preferencím. Tyto režimy zahrnují zvýraznění basů, vysokých tónů, vokálů, hlasitosti a výchozí režim, což umožňuje uživatelům přizpůsobit zvukový profil podle jejich potřeb.

Výdrž baterie je dalším silným bodem Redmi Buds 6 Active. S nabíjecím pouzdrem sluchátka poskytují až 30 hodin přehrávání hudby, přičemž samotná sluchátka vydrží na jedno nabití hrát až 6 hodin. Navíc podporují rychlé nabíjení, kdy 10 minut nabíjení zajistí až jednu hodinu přehrávání hudby. To je obzvláště užitečné pro uživatele, kteří jsou neustále na cestách a potřebují sluchátka rychle dobít.

Pro čistotu hovorů jsou sluchátka vybavena technologií redukce hluku způsobeného větrem se dvěma mikrofony, která účinně snižuje okolní hluk a dosahuje redukce hluku působeného větrem o rychlosti až 4 m/s během hovorů. To zajišťuje jasnou a srozumitelnou komunikaci i v hlučném prostředí, což je velká výhoda pro používání sluchátek jak v interiéru, tak exteriéru.Pokud jde o připojení, Redmi Buds 6 Active podporují Bluetooth 5.4, což zajišťuje rychlejší a stabilnější připojení s velmi nízkou latencí (90 ms). To znamená, že sluchátka poskytují plynulý a bezproblémový zvukový přenos, což je ideální pro sledování videí nebo hraní her bez zpoždění. Sluchátka také mají hardwarovou certifikaci NetEase Cloud Music, která zajišťuje profesionální přizpůsobení zvukových efektů při použití s touto populární hudební aplikací. Sluchátka jsou kompatibilní s aplikací Xiaomi Earphones App, která uživatelům nabízí kontrolu stavu baterie, nebo úpravu funkce gest.

Redmi Buds 6 Active jsou k dispozici ve třech barevných variantách: černé, bílé a modré. Díky atraktivní ceně a širokému spektru funkcí mají tato sluchátka potenciál stát se populární volbou mezi uživateli, kteří hledají kvalitní bezdrátová sluchátka za přijatelnou cenu.

Zdroj: gizmochina.com



