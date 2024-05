Vodafone změnil nabídku pro seniory, nabízí dražší tarif

Zdroj: Vodafone

Změny v cenících operátorů se dějí, byť ne nějak často. Tentokrát jsme si všimli, že se změnila nabídka pro seniory, tedy klienty nad 60 let. Vodafone ji označuje jako Nabídka 60+ a ještě na začátku května obsahovala tři tarify. Došlo na redukci a v podstatě na lehké zdražení.

Tarif pro seniory

Vodafone upravil ceník s platností od 21. května, přičemž u nabídky pro seniory došlo na výrazné změny. V první řadě byl odebrán tarif Mobilní připojení 4 GB + tablet na splátky. Ten obsahoval jen data a přišel na 421,54 Kč měsíčně. Z dnešního pohledu se skutečně nejednalo o nic výhodného, takže je to vlastně pozitivní zpráva.

Vodafone ale také odebral nabídku Start 250 Minut + balíček Neomezené SMS Fér + sleva na telefon za 326,18 Kč měsíčně. Zde se nabízelo 250 minut do všech sítí, neomezené SMS a 3 GB FUP. Místo tohoto tarifu zařadil do nabídky Red Basic Lite s 3 GB + sleva na telefon, který přijde na 379,89 Kč měsíčně. U něj je jediná změna oproti původnímu. Místo volných minut je zde neomezené volání do všech sítí.

Cenový rozdíl tedy není nějak velký a asi senioři více uvítají neomezené volání jako takové. Mezi nejlevnější tarify ale nepatří. Pokud chce senior přejít k Vodafonu a potrpí si jen na neomezeném volání, přičemž nespotřebuje tolik dat, asi se mu vyplatí více limitovaný tarif za 327 Kč.

Vodafone nabízí o 30 % levněji neomezený tarif s 20 Mb/s, je zde jedna podmínka

Vodafone upravil základní tarify, ale ponechal Balíček ke kartě FIX – Volání v síti neomezeně. Zde ponechal cenu 89,25 Kč a stále nabízí jen neomezené volání do Sítě Vodafone. Tyto změny jsou viditelné na stránkách operátora, kde je možné tarif zakoupit. Kdo má ještě původní tarif, nemusí jej změnit, dokud Vodafone nerozhodne o zrušení.



