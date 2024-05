Google pracuje na diagnostice rakoviny kůže za pomocí mobilu

Zdroj: Google

Dnešní mobilní telefony mohou již nyní posloužit jako diagnostické nástroje. Většinou ale zvládají například měřit tep, a to i přes běžný foťák, ale existují i služby a aplikace na detekci komplikací. Google má dokonce na letošním Pixelu 8 Pro (recenze) teploměr, s kterým jde již měřit i teplota u člověka. V minulosti si Google pohrával i s dalšími technologiemi. Možná se ale dočkáme jiné novinky.

Využití stávajících technologií

Podařilo se objevit patent, který popisuje systém diagnostiky rakoviny kůže prostřednictvím mobilního telefonu. Už nyní má Google projekt, který se snaží detekovat rakovinu z obyčejné fotografie. Zde využívá své kapacity a AI prvků. Sice už získal za svou technologii ocenění, a to i v Evropě, ale zatím není k dispozici pro běžné uživatele.

Samotný patent právě popisuje diagnostiku skrze foťák mobilu, ale v tomto případě nejde jen o detekci na základě fotografie. Patent také uvádí využití ultrasonické technologie pro identifikování rakoviny na základě hloubky. V podstatě by se dalo říci, že si mobil vytvoří 3D sken konkrétního místa, tedy i do hloubky, a na základě nejen AI posoudí, jestli by se mohlo jednat o rakovinu kůže.

Samotný systém má rozpoznat rozdíly mezi znamínkem, pigmentovou skvrnou, papilomem a melanomem. Jak jde vidět na obrázku z patentu výše, tak tak 3D ultrasonický senzor bude umístěn pod displejem. Možná se nebude muset lišit o typu, který se používá pro snímání otisků prstů. Pokud se to potvrdí, tak v podstatě má Google využití pro stávající technologie, které jsou již nyní běžné u mobilů.

Není ale jisté, kdy by se novinka mohla dostat mezi uživatele. Pokud se Google rozhodne pro zavedení, tak můžeme očekávat klinické testování. Systém asi nebude dokonalý, ale mohl by poskytnout například informaci, jestli má uživatel navštívit lékaře či nikoliv.

