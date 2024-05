Apple vydal reklamu, za kterou se omluvil, ale Samsung si nenechal ujít příležitost

Apple má poměrně jasnou marketingovou strategii a většinou jsou reklamy propracované a velmi dobře přijímané. Některé jsou dokonce točeny i v Česku, ale to jen tak pro zajímavost. Tentokrát se ale jedna reklama nepodařila. Zaměřila se na propagaci iPadu Pro, ale veřejnost zareagovala negativně.

Apple v nové reklamě nechal rozdrtit nejen různé předměty, ale hlavně došlo na destrukci hudebních nástrojů. Respektive došlo ke stlačení, což mělo spíše evokovat, že to vše je obsaženo v novém iPadu Pro. Negativní reakce přišly velmi rychle na tuto reklamu. Lidem se nelíbilo, že Apple jen tak ničí kreativní nástroje. Současně někteří podotkli, že společnost myslící na ekologický dopad jen tak ničí předměty.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024