Gmail přidal jednu z nejlepších vychytávek, správu odběrů

Mnoho společností se snažilo nahradit e-maily a nabídnout jiné formy komunikace, ale zatím se to nikomu nepodařilo. Spíše jde sledovat opačný trend, zejména v odběru novinek, tzv. newsletterů. Tento typ pravidelného zasílání informací je tak trochu na vzestupu. Mezitím se provozovatelé e-mailových služeb snaží řešit problematiku spamu. Google nedávno přidal funkci pro jednodušší odhlášení odběru novinek v Gmailu. Osobně jsem ji použil již mnohokrát, ale některé newslettery si nechávám. Bohužel si už nejsem vědom toho, k čemu všemu jsem se přihlásil. Problém je zde totiž ve frekvenci, která není zřejmá. Google ale chystá jednu velmi užitečnou funkci.

Správa odběrů

Odhlášení odběrů e-mailů je v Gmailu značně jednoduché. Buď vám aplikace přímo umožní ukončení přijímání zpráv, nebo vás rovnou přesune na stránku s odhlášením. Samozřejmě se bavíme jen o takových zprávách, které něco takového podporují. U spamu je to jiný problém a zde je nutné využívat funkcionalitu Gmailu.

Současně ale asi nikdo nemá přehled, k čemu všemu se přihlásil, případně co mu chodí do schránky. Právě to se pokusí aplikace vyřešit novou sekcí, která se bude nacházet v menu. Zde najdete správu odběrů, která vám zobrazí novou obrazovku. Zde uvidíte seznam subjektů, které vám odesílají na e-maily. Bude zde i filtrování ohledně frekvence. Zatím to vypadá, že bude poměrně jednoduché a založené na čtvrtletních reportech. Ty budou rozřazeny do frekvence. Díky tomu uvidíte, jak často vám chodí zprávy.

Seznam bude ale jinak poměrně jednoduchý. Kromě názvu odesílatele uvidíte ještě logo a tlačítko pro rychlé odhlášení. Budete se tak moci rychleji zbavit některých odběrů bez toho, abyste čekali, až vám od nich přijde nějaká zpráva.

Zatím ale nevíme, kdy bude novinka aktivní a kdy bude zavedena mezi všechny uživatele. Rozhodně se bude jednat o velmi užitečnou funkci, která napomůže v lepší správě obsahu.

