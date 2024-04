Youtube Music dostává upravenou nabídku pro casting, chybí podstatná věc

Zdroj: Youtube

Youtube Music zavádí některé drobné změny pro podcasty, ale zatím chybí jedna podstatná funkce. Neupozorňuje například skrze notifikaci na nový díl, ani se nezobrazí nějaké upozornění. Snad se to změní, ale mezitím se musíme spokojit s úpravou nabídky pro casting. Možná to bude souviset i s podcasty.

Youtube Music dostává notifikační centrum

Místo dvou, jen jedna

Youtube Music není dokonalou aplikací a stále chybí některé funkce, byť se asi připravují. Co vypadalo ale trochu staře, je samotná nabídka pro casting, tedy odesílání obsahu do podporovaného zařízení, například do chytrého reproduktoru. Při aktivaci se vám standardně zobrazí dialogové okno uprostřed obrazovky, kde si vyberete, kam chcete streamovat. Následně po zahájení přehrávání se nabídne takový mini přehrávač.

Právě níže je na prvních dvou snímcích obrazovek stará podoba, kterou vývojáři mění. Další dva pak ukazují novou verzi. Došlo tedy na lehké přemístění, kdy je z nabídky vyjíždějící dialog se seznamem zařízení. Následně je do stejného prostoru nad seznam zařízení umístěn mini přehrávač. Ukazuje jen název zdroje, obrázek a také posuvník, tedy spíše ukazatel postupu.

Chybí zde ale jakékoliv ovládací prvky, jako je pozastavení přehrávání, případně zastavení celé funkce. Abyste zastavili odesílání obsahu, musíte jednoduše kliknout na položku Tento telefon. To není moc logické a rozhodně se mělo najít místo na chybějící prvky. Snad Google ještě provede několik změn, jinak tuto modifikaci můžeme hodnotit jako krok zpět.

