Apple bude muset změnit iPadOS, stejně jako iOS

Apple si prošel asi svým nejhorším obdobím v EU, jelikož musel změnit fungování některých částí iOS. Například musel systém otevřít alternativním obchodů, změnil přístup k NFC a musel aplikovat další změny. iPadOS se ale ani jedna podmínka netýkala, takže si mohla společnost dělat cokoliv. To se nyní mění.

iPadOS v hledáčku EU

Evropská komise na základě předem daných parametrů může označit nějakou společnost, systém nebo aplikaci jako GateKeeper. To znamená, že má daný produkt dominantní postavení a ve své podstatě má uzamčené uživatele, kteří nemohou jen tak odejít ke konkurenci. Nálepku gatekeeper dostal systém iOS dne 5. září, přičemž ve stejný den došlo k zahájení šetření kolem iPadOS.

Komise zjistila, že počty firemních uživatelů překročily kvantitativní práh jedenáctkrát a co se týče běžných uživatelů, blíží se k tomu také. Koncoví uživatelé jsou uzamčení pro iPadOS stejně jako firemní zákazníci. Z těchto důvodu tedy dostal systém iPadOS označení jako gatekeeper a Apple má 6 měsíců na to, aby splnil podmínky zákona DMA.

V podstatě to bude znamenat, že co bylo implementováno v iOS 17.4, tak bude muset být začleněno i do další verze iPadOS. Například si uživatelé budou moci zvolit alternativní webový prohlížeč, případně nainstalovat alternativní obchod s aplikacemi. Podstatnější možná bude uvolnění platebního systému, respektive aplikace budou moci nabízet jiné platební systémy než ty od Applu.

Apple bude muset splnit pravidla, jinak ho to bude stát dost peněz. V případě porušení hrozí pokuta ve výši 10 % z globálních příjmů, při opakovaném porušení pak 20 %.

