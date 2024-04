Youtube Music dostává notifikační centrum

Zdroj: Youtube

Aplikace Youtube Music převzala otěže a v tuto chvíli se jedná o jedinou streamovací službu společnosti Google. Během tohoto roku kompletně převezme obsah ze služby Google Podcast, která končí. U nás ji ještě můžete používat, ale například v USA není již dostupná. V mezičase se pracuje na novách funkcích, přičemž dnes jsme se dočkali jedné drobnosti, která snad vyřeší jeden větší problém.

Notifikace

Youtube Music má novou sekci, která je určena pro notifikace. Přístup do ní je skrze ikonu zvonečku v horním pravém rohu u hledání a profilové fotografie. Po kliknutí se zobrazí jen informace, že se zde budou nacházet aktuality od umělců, které odebíráte a další novinky. V tuto chvíli máte tuto sekci asi prázdnou, ale to by se mělo změnit.

Kromě toho se zde ještě nabízí seznam doporučených umělců a tvůrců, kde jednak vidíte počet odběratelů. Zatím se tedy více nenabízí, ale právě tato novinka může mít výraznou dopad na budoucí úspěch v jedné specifické kategorii.

Samozřejmě myslíme na podcasty, které jsou sice dostupné ve službě, ale zatím nemají dostatek funkcí a ani se moc nedozvíte, že aktuálně vyšel nějaký nový díl. Právě notifikace jim chybí, ale snad se na to myslí a brzy bude dostupná i tato funkce.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama