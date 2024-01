Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Už je to delší doba, co se společnosti předháněly v tom, kdo nabídne lepšího asistenta nejen na mobilních telefonech. Pomyslným vítězem je varianta od Googlu. V mnoha testech totiž poskytoval lepší interakce a výsledky než třeba verze od Applu, Amazonu a jiných. Nyní se ale ukazuje, že ChatGPT by mohl být dalším rivalem.

Asistent ChatGPT

Redakci AndroidAuthority se podařilo ve zdrojovém kódu aplikace ChatGPT pro Android zjistit, že se chystá možnost podpory pro asistenta. Respektive bude možné aplikaci nastavit jako výchozího asistenta a nahradit ten od Googlu nebo třeba Samsungu na jakémkoliv mobilním telefonu. Dokonce se podařilo aktivovat animaci, která se spustí po vyvolání ChatGPT asistenta.

Zatím ale není vše připraveno a spíše se novinka chystá. Zde můžeme očekávat i podporu pro češtinu, což bude rozhodně výhoda oproti verzi od Googlu nebo Samsungu. Zatím ale není jasné, jestli bude odpovídat v používaném jazyce, případně se jen objeví stránka s výsledky. Také nevíme, jaké bude vyvolávací slovo.

Ačkoliv by se mohlo jednat o značný posun, je nutné brát v potaz, že Bixby nebo Google Asistent mají nativní podporu a mají přístup k různým částem mobilu. Nepředpokládáme tak, že by ChatGPT mohl ovládat prvky chytré domácnosti nebo vykonával konkrétní věci na mobilním telefonu. Zatím si tedy musíme počkat na spuštění, abychom se dozvěděli, co všechno bude možné dělat s tímto novým asistentem. Snad ale rozhýbe současný trh a firmy si pohnou s podporou i dalších jazyků jako je čeština.

Zdroj: androidauthority.com



Domů Články ChatGPT se může stát hlavním asistentem na mobilu

Následující článek Zprávy pro Android rozšiřují podporu pro dual SIM Předchozí článek V Chromu pro Android jdou jednodušeji smazat data Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama