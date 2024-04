Apple asi bude muset nabídnout alternativní aplikace pro správu fotek

iOS 17; zdroj: Dotekománie

Apple musel v poslední době provést poměrně hodně změn, aby vyhověl nové legislativě v EU. Konkrétně se ho týká DMA, tedy zákon o digitálních trzích, který upravuje fungování služeb, aplikací atd. Například Apple musel umožnit vstup alternativních obchodů a podobně. Jeho implementace změn ale podléhá kritice a je možné, že EU zasáhne ještě jednou. Kromě toho se neudělal vše, co bylo požadováno nebo v některých případech asi nedodržuje DMA.

iOS 17.4 ke stažení, přináší novinky hlavně pro EU

Aplikace Fotky

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi, Margrethe Vestagerová, se nechala slyšet, že Apple ještě nedodržuje DMA tak, jak bylo očekáváno, případně ignoruje toto nařízení v některých případech. Margrethe si konkrétně postěžovala na některé zabudované aplikace, přičemž zmínila hlavně aplikaci Fotky, která slouží v systému iOS pro správu všeho z foťáku a nejen toho.

Dle DMA mají společnosti nabídnout možnost odinstalace aplikací a snadnou změnu výchozího nastavení systému. Také musí zobrazovat obrazovku pro výběr například vhodné aplikace. V případě aplikace Fotky bychom se tedy mohli dočkat stavu, že byste si mohli nastavit konkurenční službu a aplikaci, například od Googlu, která má propracované možnosti funkcí a také záloh.

Kritici ale namítají, že by to pro Apple znamenalo obrovský zásah do samotného systému iOS, jelikož aplikace Fotky je zabudovaná přímo do něj. Má vyšší oprávnění a tak trochu funguje jako správce souborů. Mnozí také tvrdí, že by Apple musel přepsat značnou část systému. Na druhou stranu Android umožňuje takovou změnu, přičemž samotná oprávnění nemusí být udělena pro celý systém.

Zatím tedy nedojde k nějaké změně, ale je jasné, že Apple bude čelit prošetřování jeho dodržování DMA. Následně by mohlo dojít k rozhodnutí a společnost by musela v nějakém časovém horizontu udělat změny. Ty se asi budou týkat jen EU, i tak Apple nečekají lehké časy.

Zdroje: 9to5mac.com, gsmarena.com



Domů Články Apple asi bude muset nabídnout alternativní aplikace pro správu fotek

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama