Peak Design Everyday Case – obal pro všechny situace [recenze]

Peak Design Everyday case; zdroj: Dotekománie

Značka Peak Design je známá především pro své fotografické příslušenství a batohy. My jsme už před necelými dvěma lety otestovali jejich pouzdro pro mobilní telefon Peak Design Mobile spolu s mnoha kusy příslušenství, jako jsou různé držáky na kolo či motorky nebo bezdrátové nabíječky a peněženky. Dnes se podíváme na dlouhodobé zkušenosti s tímto pouzdrem a především na jeho novou verzi pro iPhone 15 Pro.

Pouzdro Everyday Case

Samotné pouzdro používám na svém osobním iPhone, řekl bych, nyní už skoro roky. Původně na iPhone 13, vloni na podzim pak od uvedení na iPhone 15 Pro. Na tomto nejnovějším modelu jsem ho však občas střídal s originální FineWoven obalem, abych vyzkoušel i ten. Než se dostanu k novinkám pouzdra na iPhone 15 Pro, pojďme si obal vůbec představit.

Záda Peak Design pouzdra jsou vyrobeny z nylonu, stejného materiálu, který značka používá třeba na jejich batohy. Boky pouzdra jsou pak pogumované, přičemž asi to nejzajímavější je keramický čtvereček na zádech. Ten se jmenuje SlimLink a je to doplněk k řadě magnetů umístěných kolem něj.

Pouzdro plně podporuje MagSafe, má však ještě další magnety navíc pro pevnější uchycení. A právě SlimLink pak slouží pro ještě pevnější a mechanické uchycení třeba na držák motorky. Tolik ve stručnosti, pro více detailů můžete mrknout ještě právě na moji starší recenzi zde.

Peak Design Everyday case; zdroj: Dotekománie

Na novém obalu pro iPhone 15 Pro došlo k několika změnám. Za mě úplně nejlepší novinka jsou hliníková tlačítka. Na původních obalech byla jen pogumovaná, respektive to byl jen výstupek v bočním gumovém rámu. Nově tu máme skvělá hliníková tlačítka, která jsou mnohem příjemnější na stisk a tento krok chválím.

V souvislosti s iPhone 15 Pro je pak dobré zmínit také jeho akční tlačítko. Peak Design Mobile pro tento model se první měsíce prodával a možná ho ještě někde koupíte i ve variantě s výřezem pro akční tlačítko, jelikož výrobce si nebyl jistý, zda tam Apple dá tlačítko, či zůstane u přepínače pro tichý režim.

První měsíce jsem používal obal s výřezem na Action button, bohužel to není tak pohodlné. Naštěstí se zde výrobce zachoval ukázkově a nabízí vám možnost pouzdro vyměnit za jeho novější revizi V2 už bez výřezu a s tlačítkem. Od té doby se mi tlačítko a obal mnohem lépe používají.

Pouzdro Everyday Case bylo dříve v době iPhone 13 dostupné pouze v jedné barvě Charcoal (tmavě šedá), vloni pak přibyla pro sérii iPhone 14 barva Sage (zelená šalvěj). S novou řadou iPhone 15 tu máme konečně k dispozici ještě více barev, a to rovnou pět. Kromě dvou předchozích výrobce přidal ještě sluneční žlutou, červenohnědou a půlnoční modrou.

Za mě ve skutečnosti skvěle vypadá především žlutá a červenohnědá. Osobně jsem však více konzervativní, a tak jsem pro iPhone 15 Pro zvolil opět tmavě šedou. Výhodou je pak také možnost si v nových barvách koupit Peak Design magnetickou peněženku. Tu mimochodem používám jednu od podzimu 2022 a je skvělá. Její magnetické uchycení na záda obalu je mnohem silnější než v případě MagSafe řešení od Applu a vejde se do ní až 7 karet. Jediná menší nevýhoda je fakt, že časem mi maličko zašla a vedle zcela nového pouzdra má maličko jiný odstín.

Zpátky k Peak Design pouzdru na iPhone 15 Pro. To samo o sobě má o trochu silnější magnety, a tak některé příslušenství drží ještě více než kdy dříve. Chvíli mi tak trvalo, než jsem si zvykl, že pro sundání z MagSafe nabíječky musím nyní vykonat více práce.

Kolem zadního fotoaparátu je nyní výřez pro fotoaparát trochu jinak vyřešený, nylon modul obklopuje ze všech stran, což se mi líbí. Na boku nad tlačítkem pro odemčení je pak logo Peak Design (symbol PD), který už není 3D zapuštěný, což je škoda, to se mi líbilo více.

Obal pak poměrně dobře telefon chrání, výrobce slibuje ochranu proti pádu z dvou metrů. To jsem přímo radši nezkoušel, ale telefonu v obalu se opravdu nic nestalo za celou dobu, a to během posledního roku a půl s pouzdrem na dvou iPhonech mi rozhodně párkrát spadnul.

Vzhled obalu je pak takový průmyslovější, což se mi líbí. Co mi naopak přijde trochu škoda, je, že jakkoliv má nový iPhone 15 Pro velmi tenké rámečky kolem displeje, tak Peak Design obal mu je mírně zvětší. Je to poměrně logické a díky tomu je telefon samozřejmě chráněn, ale musím to tu zmínit. Třeba originální pozdro FineWoven opticky rámečky displeje tolik nezvětšuje. Pokud používáte krycí sklo, je toto také potřeba brát v potaz, některá skla až k rámečkům se totiž nemusí s pouzdrem úplně kamarádit.

Do ruky padne obal pěkně a materiál zad je velmi příjemný na dotek. Jako menší mínus vidím fakt, že ve spodní části v oblasti otvorů pro napájecí kabel a reproduktorů, z kapsy ulpívá poměrně dost prachu a nečistot.

Zhodnocení

Poudzro Peak Design Everyday mohu jednoznačně doporučit. Pro iPhone 15 Pro získal tento obal skvělá hliníkové tlačítka a více barev. Z vlastní mnoha měsíční zkušenosti jsem si tyto pouzdra a ekosystém doplňků oblíbil. Příslušenství je opravdu mnoho od peněženek, přes dobíjecí stojánky až po různé držáky do aut či na kolo. Výrobce si za produkty pevně stojí, nabízí na ně totiž doživotní záruku a mimo to si dává záležet na udržitelnosti. Jako menší nevýhodu vidím vyšší cenovku příslušenství a ulpívání nečistot v oblasti konektoru. Peak Design Everyday pouzdro je dostupné pro iPhone 11 a novější, Samsungy Galaxy S21 a novější a Pixely 6 a novější.



