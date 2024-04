Alpský fototest Xiaomi 14 Ultra [fototest]

Xiaomi 14 Ultra; zdroj: Dotekománie

Ještě před samotnou recenzí jsme se rozhodli vydat takovou první ukázku, jak nové Xiaomi 14 Ultra fotí. Tento fotomobil jsme totiž vzali na výlet do Rakouska do hor, kde se ještě před týdnem o Velikonocích lyžovalo, konkrétně v oblasti Zell am See. Vy se tak dnes můžete podívat, jak novinka v těchto podmínkách fotí.

Fototest Xiaomi 14 Ultra

Nejprve pár fotek vyfocených na nativní přiblížení ze čtyř snímačů – tedy 0.5x, 1x, 3.2x a 5x. Vyvážení bílé není vždy stoprocentně stejné, což zrovna u bílého sněhu bych očekával u všech snímačů stejné.

Dole pod horami už sníh nebyl a tam už bylo jaro v plném proudu. Níže můžete vidět přiblížení už za hranice optiky s využitím digitálního přiblížení.

Na fotce výše vidíte přiblížení 5x a 10x. To je stále skvěle kvalitní. Níže jsou pak dva snímky 30x přiblížení, kde se ve výchozím stavu používá AI pro doostření a dokreslení. S tím je občas sranda, protože to občas generuje ne úplně dobré snímky.

Níže už je poměrně extrémní 60x přiblížení. Tady už jede AI naplno a trošičku ji nedochází, že hodiny na kostele by měli být kulaté, a ne jak od Gaudího. Pro porovnání je vlevo snímek bez AI. Toto dokreslení s AI je dostupné vždy až od 30x přiblížení, což už samo o sobě je poměrně extrémní.

Jakkoliv vypadají fotky výše už méně použitelně, musím upozornit, že se opravdu jedná o velice výrazné 30x přiblížení – fotky byly foceny ze stejného místa jako je snímek níže (1x zoom).

Měsíc zvládá tradičně vykreslit dobře, ale to už uměl kdysi Huawei. Níže 30x a 60x přiblížení.

Pojďme se podívat na další fotky, tentokrát již z různých snímačů a při běžnějších situacích.

Hodně mě zaujalo, jak skvělé makro snímky z teleobjektivu Xiaomi 14 Ultra tvoří, a to díky faktu, že umí ostřit už od 10 centimetrů. To moc telefonů na trhu neumí.

Vyfotili jsme i nějaká zvířátka, tygří kočku a lamu alpaka.

Nakonec pár nočních fotek z městečka Kaprun. Na podrobnou recenzi Xiaomi 14 Ultra se můžete těšit již brzy.

Následující článek Pořiďte si chytrý prsten za super cenu [komerční článek] Předchozí článek Oppo A3 se dočkalo varianty Pro Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama