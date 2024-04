Youtube jde po aplikacích blokujících reklamy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube je služba, která vydělává nejen na svůj provoz a odměny tvůrců prostřednictvím reklam. Samozřejmě je zde i možnost předplacení služby, ale stále jdou větší sumy právě z reklam. Už velmi dlouho se ale snaží bojovat s aplikacemi a službami, které blokují nebo odstraňují reklamy. V minulém roce bylo vidět, že se toto snažení zvětšilo, ale nyní přechází Youtube do otevřené války.

Bez blokování reklam

Blokování reklam je vskutku velký problém na internetu, jelikož většina takových nástrojů blokuje automaticky bez rozdílu. Sice si uživatel nainstaluje takový software kvůli několik agresivním webům, ale postihnuty jsou následně všechny. U Youtube je situace obdobná, ale současně je zde i několik aplikací, které rovnou využívají kompletně obsah Youtube, přičemž reklamy nezobrazují.

Youtube se již podařilo ukončit fungování jedné velmi populární aplikace, ale nyní zde máme prohlášení, v kterém společnost uvádí, že půjde po každé aplikaci třetí strany. Buď budou používat oficiální API zcela v souladu s podmínkami používání, nebo budou aplikovány takové kroky, aby aplikace nemohla poskytovat obsah. Pokud nějaká aplikace nebude zobrazovat nativní reklamu Youtube, tak dojde k blokování obsahu. Uživatelé tak uvidí informaci o nedostupnosti videa a podobně.

Do této chvíle Youtube přistupoval k problematice po špičkách, ale asi došla trpělivost. Samozřejmě se může zdát, že Youtube je jedinou službou, co něco takového řeší, ale jakmile bude stoupat popularita konkurenčních platforem, dostanou do stejného bodu, kdy budou muset vyřešit blokování reklam.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama