Recenze Xiaomi 14 – kompaktní a výkonný [recenze]

Zatímco loňské Xiaomi 13 (recenze) bylo poměrně zásadní přepracovaní v čele s novým designem a spoluprací se společností Leica, letošní Xiaomi 14 se nese v duchu pozvolné evoluce. Loňský základní top model jsem označil jako hranatý sympaťák a tak si říkám, bylo letos vůbec co vylepšovat? Na to se dnes zaměříme v nové recenzi.

Konstrukce

Xiaomi 14 přímo navazuje na předchůdce a kdybyste neměli oba modely vedle sebe, možná byste je od sebe ani nerozeznaly. Osobně to však kvituji, jelikož design a konstrukce Xiaomi 13 byla povedená a velmi hodnotně zpracovaná. Nástupce v tomto pokračuje a ocelový rám spolu s mírně zaobleným skleněným panelem působí stále skvěle. Zpracování je zkrátka prvotřídní.

Modul fotoaparátu trochu povyrostl a vypadá nově více jako sporák, díky novým kroužkům kolem jednotlivých čoček. Má také nyní takový dodatečný kovový rámeček. Nová je pak barevná varianta zelená, která je nyní tmavší a v některých situacích připomíná tyrkysovou nebo dokonce i šedou. Dále je pak v nabídce klasická bílá a černá.

Čelní strana zaujme stejně jako vloni velice tenkými rámečky kolem displeje, které stále patří mezi ty nejtenčí na trhu. Tady nebylo co měnit.

Poměrně zajímavá změna se udála u infraportu. Ten totiž zmizel z horní strany a nejprve jsem si myslel, že ho výrobce odebral. Stále jsem však našel aplikaci na ovládání domácí elektroniky v telefonu. Ta mi ukázala, že nově musím telefon pozvednout a namířit na danou věc fotoaparáty. Infraport je tak nejspíše v obřím fotomodulu, ačkoliv tam vůbec není vidět. Při ovládání televize je pak potřeba telefon mírně naklonit.

Jedna pozitivní změna nastala v balení. Výrobce konečně nahradil průhledný silikonový obal mnohem líbivějším černým matným silikonem. Ten vypadá opravdu skvěle. Dále je v balení 90W adaptér do zásuvky, což už se dnes také jen tak nevidí.

Velice mě pak těší velikost Xiaomi 14. Telefon totiž díky úhlopříčce 6,36 palce poměrně solidně padne do ruky a z hlediska dnešní doby ho musím zařadit do kategorie těch kompaktnějších.

Čtečka otisků prstů je optická a na můj vkus je stále umístěna nízko. Je však spolehlivá a rychlá. Loňské Xiaomi 13 byl první top model výrobce s voděodolností IP68 a ta je tu samozřejmě i letos.

Displej

Jakkoliv může zobrazovací panel vypadat na první pohled stejně, udála se zde jedna důležitá inovace. Nově tu máme panel typu LTPO, který tedy nabízí adaptivní obnovovací frekvenci 1-120 Hz. Potěší také vyšší jas až 3000 nitů. Jinak se jedná o skvělý AMOLED panel.

Hardware

Hnacím motorem je Snapdragon 8 Gen 3, tedy ten nejlepší Android čip od Qualcommu. Ten je v Česku doplněný o 12 GB a úložiště o velikosti 256 nebo 512 GB. Všechny verze mají už rychlé UFS 4.0. Potěší pak přítomnost WiFi 7 a Bluetooth 5.4.

Spustil jsem tradičně benchmarky Geekbench 6 a 3D Mark Wild Life Extreme Stress test. Stabilita a teplota u 20minutového testu byla velmi dobrá.

Vloni jsem předchůdce kritizoval za pomalé USB 2.0, letos byl však tento neduh u Xiaomi 14 napraven. V konektoru USB-C se tak schovává už nový rychlý standard USB 3.2.

Specifikace Xiaomi 14

displej: 6,36 palců, 2670 x 1200 pixelů (1,5K), OLED, LTPO, 1-120 Hz, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: až 16 GB LPDDR5X

úložiště: až 1 TB UFS 4.0

Android 14 + HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS, 1/1,31″ 50 MPx, 3,2x zoom, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, USB 3.2 Gen 1, NFC

rozměry: 152,8 x 71,5 x 8,2 mm; 193 gramů

baterie: 4610 mAh + 90 W USB C, 50 W bezdrátově

Výdrž baterie

Baterie nabízí kapacitu 4610 mAh, čímž narostla tedy o 110 mAh. V praxi mi telefon i s neustále aktivním displejem vždy bez problémů přežil náročnější den a kdybych vypnul always on, dal by i dva lehčí dny.

Fotoaparát

Fotoaparáty jsou na zádech tři v sestavě hlavní, ultra širokoúhlý a teleobjektiv s 3,2násobným přiblížením. Nově mají všechny tři snímače 50 MPx, hlavní má o něco větší senzor s lepší světelností a teleobjektiv se naučil ostřit už od 10 centimetrů (to byla vloni výsada Xiaomi 13 Pro). Především poslední novinka mě baví, jelikož tím můžete fotit skvěle makro snímky.

Fotoaparát byl vyvinut ve spolupráci s Leicou. O tom, co toto partnerství znamená, si můžete přečíst zde. Stále máme na výběr dva režimy Leica Authentic a Leica Vibrant. První evokuje fotoaparáty Leica a schválně třeba nepoužívá HDR a přidává vinětaci.

Rozumnější je tedy Leica Vibrant, který nabízí mírně barevnější podání a tím jsem fotil všechny fotky v recenzi. Navzdory tomuto jasnějšímu režimu mě telefon občas překvapil, že expozice snímku byla na můj vkus poměrně tmavá. Pochválit ale musím věrné barevné naladění. V noci bohužel ale tolik chválit nelze – ultra širokoúhlý fotoaparát nabízí jiné barvy než hlavní snímač.

Hlavní snímač

Ultra širokoúhlý

Teleobjektiv

Teleobjektiv poměrně obstojí i pokud zvolíte 10násobné přiblížení, ačkoliv na větší obrazovce už je vidět ztráta detailů:

Telemakro

Jak jsem již zmiňoval, teleobjektiv umí ostřit už od 10 centimetrů, což otevírá celou řadu možností fotit pěkné makro snímky z rozumné vzdálenosti. Díky tomu také docílíte rozmazaného pozadí, které je zcela přirozené (software zde nic nerozmazává).

Hlavní vs. ultra širokoúhlý noc

Ultra širokoúhlý snímač v noci je slabší, což je škoda. Kolikrát má také jiné barevné podání než hlavní snímač, což nemám rád.

Nahrávání videa probíhá maximálně v 8K při 24 snímcích za sekundu a nebo ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Vloni se mi u Xiaomi 13 nelíbil fakt, že při nahrávání ve 4K 30fps nebo FHD 60fps nelze přepínat mezi kamerami. To naštěstí letos výrobce napravil a v běžném režimu už je to možné. Pokud však chcete nahrávat v HDR, máte stále smůlu.

Software

Operačním systémem je Android 14 tentokrát s novou nadstavbou HyperOS 1.0. Na první pohled ale bohužel není tak nová a kdyby mi nikdo neřekl, že to je HyperOS, ani bych si toho nevšiml. Z hlediska uživatelského rozhraní totiž systém vypadá téměř stejně jako MIUI.

Pár pozitivních změn jsem v novém HyperOS ale našel. Líbí se mi široká přizpůsobitelnost zamykací obrazovky, což je dnes populární a Xiaomi tak není pozadu. Uživatelské rozhraní dostalo nový font MiSans, který působí pěkně. Ovládací centrum nově vypadá ještě více jako to na iOS.

Systém jako takový by měl být rychlejší a plynulejší, osobně mi ale už loňské Xiaomi přišlo skvěle rychlé. Výrobce pak slibuje, že po pár letech by nemělo dojít k zpomalení systému a HyperOS zabere také méně úložiště.

Xiaomi pak také míří na větší propojitelnost v jejich ekosystému. Tu si však bez dalších Xiaomi zařízení příliš neužijete, telefon tak umí například sdílet schránku s tabletem a podobně.

V případě Xiaomi 14 pak výrobce slibuje 4 velké aktualizace a 5 let bezpečnostních. To není při pohledu na Samsung či Google tak úctyhodné a musím to mírně zkritizovat stejně jako u Honor Magic 6 Pro. V době testování mělo Xiaomi 14 bezpečnostní záplatu z ledna. Už máme ale polovinu března v době psaní recenze a u top modelu bych očekával vždy aktuální záplatu.

Nelíbí se mi také fakt, že systém stále obsahuje větší množství předinstalovaných aplikací jako Amazon Shipping, TikTok, LinkedIn, AliExpress či Booking. A při starém zůstali také otravné a zbytečné notifikace z témat či na čištění. Opravdu nepotřebuju čistit pořád pár stovek MB, když mám telefon s 512GB úložištěm. Tohle jsem doufal, že HyperOS napraví, ale nestalo se.

Zhodnocení

Testování Xiaomi 14 pro mě vlastně nebylo nijak zvlášť zajímavé, telefon je téměř stejný jako jeho předchůdce. U něj šel totiž výrobce správným směrem a nasadil spoustu důležitých novinek jako třeba kovovou konstrukci s plochým bokem či integroval voděodolnost. Letos tak nebylo moc co měnit a vylepšovat. Na první pohled to pak vypadalo, že se výrobce zaměřil na software v čele s novou nadstavbou HyperOS. Rozhraní je však praktické stejné a novinek málo, navíc stále jsou zde otravné systémové notifikace a spoustu předinstalovaných aplikací třetích stran. Pozitivní novinkou oproti předchůdci je lepší LTPO displej nebo USB 3.2.

Xiaomi 14 je povedený sympatický telefon, který jsem rád používal. Systém si lze naštěstí poupravit a notifikace zakázat. Fotoaparát je ještě lepší než vloni a jednoznačně právem patří mezi top modely, jakkoliv úplná špička bude až model 14 Ultra. Cenovka pak meziročně poklesla o 1,5 tisíce na 22 tisíc korun, což si myslím, že je skvělá cenovka za tento kompaktnější top model.

Konkurenční Galaxy S24 začíná na stejné ceně, avšak s polovičním úložištěm. Samsung vám pak oproti Xiaomi nabídne více AI a delší softwarovou podporu. Xiaomi 14 naopak zaujme větší baterií s rychlejší nabíjením, nebo procesorem Snapdragon.

Klady

Kompaktní tělo

Kvalitní zpracování

Skvělý fotoaparát, teleobjektiv má makro režim

LTPO AMOLED displej

Zápory

Kratší softwarová podpora

HyperOS není žádná revoluce, UI je téměř identické jako MIUI

