Váš flash disk, paměťová karta, nebo SSD disk se vám po připojení nehlásí? Zřejmě bude nutné vyhledat pomoc specialisty na obnovu dat [komerční článek]

Pokud se vaše paměťové zařízení po připojení vůbec nehlásí, jedná se ve většině případů o hardwarový problém, který obvykle nelze řešit svépomocí. Záchrana dat z takto poškozeného paměťového média může být složitější, než se na první pohled zdá. K úspěšné obnově dat je totiž zapotřebí specializované zařízení, software a hlavně zkušenosti. Naštěstí existují odborníci, kteří si dokáží s obnovou vašich dat poradit.

Ať už používáte pro ukládání vašich dat USB flash disk, SSD disk, paměťovou kartu, či mobilní telefon, všechna tato zařízení používají k ukládání dat NAND flash paměť. NAND flash paměť je typ nevolatilní paměti, což znamená, že si uchovává data i při odpojení napájení. V případě, že nelze přistoupit k obsahu paměti, jedná se s největší pravděpodobností o vadný řadič paměťového média, nebo poškozený paměťový čip. Řadič spravuje operace čtení a zápisu dat na médium, tedy zjednodušeně řečeno zajišťuje komunikaci mezi paměťovým čipem a zařízením, do kterého je připojeno. Pokud dojde k selhání řadiče, obvykle je potřeba využít metody “chip-off“.

Co je metoda Chip-off?

Je to jedna z technik používaných při obnově dat z hardwarově poškozených paměťových zařízení. Principem této techniky je odpájení paměťového čipu (nebo více čipů) ze základní desky poškozeného zařízení. Správná teplota a pečlivá manipulace je při tomto procesu stěžejní, protože příliš vysoká teplota by mohla paměťový čip nenávratně poškodit. V případě monolitů (typicky microSD karty, SD karty, nebo některé USB flash disky) je zapotřebí odstranit krycí vrstvu a zpřístupnit vodivé cesty pro přístup do NAND paměti. Asi není potřeba zdůrazňovat, že musíme znát správné schéma zapojení. Poté je čip, či samotný monolit připojen k adaptéru a za pomoci specializovaného softwaru je přečten jeho fyzický obsah. Ovšem tady naše práce teprve začíná. Chaotický šum nul a jedniček musíme převést do podoby dat. K tomu je potřeba nasimulovat funkci řadiče. Pojďme se podívat, co vše je potřeba udělat pro úspěšnou záchranu dat.

Detekce a oprava chyb pomocí ECC (Error Correction Code).

Existuje několik různých algoritmů ECC používaných v NAND pamětech, včetně Hammingových kódů, BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) kódů a LDPC (Low-Density Parity-Check) kódů. Tyto algoritmy mají různé vlastnosti a efektivitu při detekci a opravě chyb. U moderních čipů samotná metoda ECC k dosažení požadovaných parametrů většinou nestačí.

Read retry

Pokud se nedaří opravit dostatečné množství chyb pomocí ECC, na řadu přichází “read retry“, což je metoda opakovaného čtení dat. Vadné místo flash paměti se čte několikrát, při každém průchodu jsou měněny parametry jako délka čtecího cyklu a napětí.

XOR

Moderní čipy využívají funkci XOR (exkluzivní disjunkce). Tato operace je použita k zachování integrity dat a snížení počtu zápisů, což má za cíl prodloužení životnosti NAND flash paměti. Abychom mohli data převést do čitelné podoby, musíme znát správný klíč, který se liší v závislosti na výrobci a modelu paměťového média.

Konečná transformace

Na závěr je potřeba nastavit správnou velikost stránek a bloků. Tyto hodnoty se liší čip od čipu. Pokud jsme vše udělali správně, můžeme pomocí RAW metody (vyhledávání typu souborů podle jejich hlavičky) vidět obnovená data.

Translator

Abychom získali původní strukturu dat tak, jak byla uložena před selháním disku či paměťové karty, použijeme virtuální “translator“, který zajišťuje překlady mezi fyzickými adresami na médiu a logickými adresami používanými operačním systémem.

Celý tento proces může trvat dny až týdny v závislosti na kapacitě daného média a chybovosti paměťového čipu a nikdy není zaručeno, že se podaří obnovit 100 % dat.

Jestliže potřebujete zachránit data z poškozeného paměťového média, ať už klasického HDD, SSD, flash disku, NAS, nebo RAID, vyhledejte pomoc profesionální firmy DataHelp specializující se na záchranu a obnovu dat, jež má potřebné znalosti, zkušenosti a technické vybavení nezbytné pro úspěšnou záchranu vašich dat.



