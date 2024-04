Chystá se Motorola Razr Plus 2024, další ohebné véčko

Motorola Razr 40 Ultra; zdroj: Dotekománie

Hodně výrobců si pohrává s ohebnými displeji a konstrukcemi, ale většinou se jedná o větší zařízení. V kategorii menších mobilů, tzv. véček není zas taková konkurence. Motorola ale nespí na vavřínech a zřejmě chystá model nazvaný Motorola Razr Plus 2024.

Motorola Razr Plus 2024

V tuto chvíli máme jen kusé informace a také jeden obrázek s tímto modelem. Níže má být ukázán model Motorola Razr Plus 2024, ale jde o únik, takže je nutné vše brát s lehkým odstupem. Tedy aspoň do doby, než se potvrdí tento kousek z více zdrojů. Dá se říci, že jakmile se objeví rendery například od @onleaks nebo @evleaks, bude mobil více méně potvrzen.

Kódové označení má být XT-2453-3 a XT-2453-2, podle výbavy. Bohužel nejsou k dispozici jakékoliv náznaky specifikací. Mobil ale nedávno prošel certifikačním procesem u čínského úřadu, konkrétně v oblasti konektivity. Dá se tedy spekulovat, že se chystá brzké uvedení.

Dle označení Motorola Razr Plus 2024 by se mohlo jednat o mobil vyšší střední třídy a možná ani nebude navazovat na současné modely Razr 40, už vůbec na Razr 40 Ultra (recenze). Zatím nevíme, kdy Motorola uvede novinku. Odhadujeme, že bude prvně ukázána v Číně, až následně se zpožděním přijde do Evropy.

