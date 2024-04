Zdroj: Dotekomanie.cz

Game Boy emulátor zamířil do Apple AppStore

Emulátory jsou poměrně specifické aplikace, které umožňují spouštět starší tituly, zejména her, případně přinášejí podporu na operační systémy, pro které nebyla původně podpora. U Androidu se nejedná o nic neobvyklého, ale po dlouhou dobu nebylo nic podobného pro iOS, jelikož to nedovolovaly podmínky pro vývojáře. To se ale nedávno změnilo a nyní zde máme první emulátor, který vyhovuje aktualizovaným podmínkám.

Emulátory her konečně mohou do Apple AppStore

Game Boy, Game Boy Color a Game Boy Advance

V tomto týdnu jsme se dočkali uvedení aplikace iGBA: GBA & GBC Retro emulátor. Jde jen o samostatnou aplikaci, která nabízí emulaci herních zařízení Game Boy, Game Boy Color a Game Boy Advance. Neobsahuje hry a jen nabízí běhové prostředí. Po instalaci stačí si stáhnout patřičnou ROM dané hry a použít emulátor, respektive ROM otevřít v aplikaci.

iGBA: GBA & GBC Retro emulátor je klon open-source projektu GBA4iOS. Mezi funkcemi můžete najít nastavení ovládání, úpravy nastavení obrazovky a zvuku, dokonce i haptické odezvy. Dokonce jde použít AirPlay.

Jde asi jen o první vlaštovku a zanedlouho se možná dočkáme podobných aplikací umožňujících emulovat další prostředí. Výhodou iGBA může být i to, že je aplikace zdarma. Na druhou stranu obsahuje reklamy. Pro instalaci tohoto emulátoru potřebujete minimálně iOS 12 nebo iPadOS 12.

