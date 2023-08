Zdroj: Dotekomanie.cz

Flip5 vs Razr 40 Ultra – porovnání včetně fototestu, jaký fotí lépe?

Na českém trhu teď máme dvě relativně čerstvé nové ohebné telefony typu véčko – Motorolu Razr 40 Ultra a Galaxy Z Flip5. Oba mají nastaveny doporučenou cenovku velmi podobně, proto si je dnes porovnáme, a to včetně fotografických schopností.

Konstrukce

Konstrukčně se jedná o velmi podobné telefony včetně rozměrů. Tloušťka je dokonce úplně shodná, a to 15,1 mm v zavřeném stavu. Hmotnost je také prakticky identická – 184,5 vs 187 gramů ve prospěch Motoroly. Vnitřní panel je o maličko větší na Motorole, a tak je do šířky a výšky o něco větší. Ale dost bylo parametrů.

V realitě je pocit z obou telefonů odlišný, protože zatímco Razr má zaoblené boky, Flip nabízí ostré ploché boky a je to taková větší cihlička. Zaoblené boky mi na véčko sedí trochu více – telefon lépe padne do ruky a především se lépe otevírá.

Pant bych ohodnotil o něco lépe provedený u Samsungu. Mám z něj jednoduše lepší pocit, působí precizněji a kvalitněji. U obou mobilů letos v zavřeném stavu není žádná škvíra, což hodnotím velmi pozitivně. Mínus pro Motorolu je fakt, že není voděodolná.

Vnější displej

Vnější displej nabízí na obou zařízení téměř stejnou úhlopříčku (3,4 vs 3,6 palce ve prospěch Motoroly), přístup se ale zcela liší. Samsung vám dává prostor nad foťáky ve tvaru složky, Motorola pak naopak udělala z fotoaparátů průstřel v displeji. Osobně se mi víc líbí v realitě přístup Razru, jakkoliv to není kolikrát tak praktické. Navíc velká výhoda Razru 40 Ultra je fakt, že jeho vnější panel je 144 Hz. To Flip5 má jen 60Hz panel.

Celá filosofie vnějšího panelu se také liší. Motorola vám zde už v základu umožní spouštět jakoukoliv aplikaci a máte v podstatě plnohodnotný launcher a systém se vším, Samsung to bere spíš jako prostor pro widgety s okrajovou možností něco spustit.

Příkop

Předěl v místě ohybu neboli příkop je jednoznačně mnohem méně patrný na Motorole Razr 40 Ultra, a to jak vizuálně, tak při přejetím prstem. U Samsungu by na tomto rozhodně měli ještě zapracovat.

Hardware

V oblasti hardware zase naopak jednoduše vyhrává Samsung Galaxy Z Flip5, protože má novější letošní Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy). Motorola Razr 40 Ultra má loňský Snapdragon 8+ Gen 1. Samsung má pak navíc rychlejší úložiště UFS 4.0 a rychlejší USB 3.2. V praxi v benchmarku Geekbench 6 se skóre liší zhruba o 500 bodů v multi-core a o pár stovek v single-core. Po třetím běhu benchmarku za sebou se Samsung o něco více zahřál a skóre single-core se přiblížilo k Razru.

Baterii mají oba telefony téměř stejně velkou (3700 vs 3800 mAh) a výdrž z mých zkušeností je velmi podobná. Zde pak odkážu na příslušné recenze obou modelů, kde najdete ještě více podrobností o baterii:

Software

Oba telefony jsou příkladně optimalizované a šlapou jako hodinky. U Razru máme téměř čistý Android s vychytávkami od Motoroly, Samsung naopak může někoho zaujmout nebo jiné zklamat svoji masivnější nadstavbou OneUI 5.1.1. Co ale asi každého potěší, je delší podpora o jeden rok u Samsungu, a to jak velkých aktualizací, tak těch bezpečnostních.

Fotoaparát

Na zádech máme v obou telefonech sestavu hlavní a ultra širokoúhlý snímač, všechny jsou 12MPx, krom ultra širokoúhlého na Motorole, ten má 13 MPx. To ale není jediný rozdíl tohoto snímače, má totiž jen úhel záběru 108 stupňů, kde Samsung nabízí 123 stupňů, a to je velký rozdíl na první pohled patrný.

V praxi ve dne fotí Samsung fotky barevnější, kontrastnější a více doostřené. Většinou také volí kratší čas než Motorola, která si klidně počká. Úroveň detailů je však ve dne téměř stejná, a to samé lze říci o HDR. Osobně se mi barvy fotek líbí na Motorole o něco více, působí reálněji.

Za horších světelných podmínek foťáky u Flipu 5 trochu více šumí, na druhou stranu, jak padne noc a aktivuje se noční režim, má navrch. Noční režim má samozřejmě i Razr, ale ten při něm nesnímá tak dlouho, Samsung klidně snímá i 5 sekund v úplně tmě, kde Motorola snímá většinou maximálně sekundu. Všechny fotky byly foceny z ruky.

Ultra širokoúhlý snímač je na tom podobně jako hlavní. Jak jsem již zmiňoval, na Flipu je mnohem více široký. V noci oba telefony na tomto snímači strádají, především s volbou barev.

Zhodnocení

Jaké je tedy lepší véčko? Řekl bych, že záleží na vašich preferencích, jaké funkce jsou pro vás důležitější. Chcete voděodolné véčko, delší softwarovou podporu, o maličko lepší noční fotky, ale zase kontrastnější ve dne, nebo novější procesor? Volte Galaxy Z Flip5. Chcete naopak méně patrný předěl v ohybu, více možností vnějšího displeje, čistší Android nebo zaoblené boky? Volte Razr 40 Ultra. Není to tak jednoduché.

Audio verze – Podcast

Pokud si chcete poslechnout podrobnější povídání na toto téma porovnání ohebných véček a ještě více, doporučuji náš podcast Pod Zlatou Lampou a poslední epizodu:

 

Pokud chcete podpořit náš podcast, ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Android Flip5 vs Razr 40 Ultra – porovnání včetně fototestu, jaký fotí lépe?

reklama reklama