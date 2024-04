Pixel 9 na renderech, zřejmě dostane teleobjektiv [aktualizováno]

Zdroj: 91mobiles

Aktualizováno 14. 4.

Do představení nové generace smartphonů od Googlu zbývá ještě několik měsíců, ale postupně se objevují nejrůznější náznaky, spekulace a úniky. Ten poslední například zmiňuje celkem tři hlavní modely, ale zatím nelze potvrdit, že Google představí všechny. Ještě je čas, aby jeden z nich například zrušil.

Co se nyní ale objevilo, je samotná spekulace kolem použitého modemu v chystaných novinkách. Samozřejmě se dočkáme nového procesoru Tensor G4 od Googlu, ale tentokrát by měl mít modem s označením 5400 od Samsungu. Ten má navíc podporu pro satelitní připojení. Google ale asi nebude chtít nabídnout plnohodnotné služby komunikace. Dle spekulací se případné satelitní připojení využije jen pro nouzový stav, respektive odeslání nouzové zprávy. I zde ale Google může kdykoliv dát stopku a novinka se nemusí objevit u mobilů.

Původní článek 24. 1.

Dnes jsme se již dozvěděli, jak bude vypadat Pixel 9 Pro a kromě designu a navýšení specifikací asi nepřekvapí jakoukoliv další podstatnou novinkou. Dnes zde máme další únik od @onleaks, ale tentokrát zde máme jedno překvapení navíc.

Pixel 9

Opět samotné rendery jsou vytvořeny na základě informací, které získal @onleaks, přičemž v tomto ohledu má velmi relevantní data a navíc se většinou trefí. Výsledná zařízení se moc neliší. Pokud i v tomto případě má přesná data, tak kromě nového designu zde budeme mít jedno překvapení navíc. Pixel 9 by měl získat třetí snímač navíc, přičemž by se mělo jednat o foťák s periskopickým systémem pro zoom.

Specifikace nejsou v tuto chvíli známé, ale dá se očekávat, že by tento snímač mohl být převzatý z Pixelu 8 Pro. Kromě toho se dozvídáme, že novinka bude o něco větší. Původní Pixel 8 (recenze) má rozměry 150,5 x 70,8 x 8,9 mm a Pixel 9 by měl mít 152,8 x 71,9 x 8,5 mm, takže mobil bude o něco vyšší a širší, ale za to tenčí. Samotný displej by měl mít 6,1 palců.

Pokud se ale tento design potvrdí, tak boční strana bude asi velmi kritizovaná, zejména svou podobností s jiným mobilem konkurenční značky. Na druhou stranu si ani letos nesplete Pixel 9 s jiným mobilem, zejména při pohledu na záda.

