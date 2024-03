Nothing Phone (1) vs. (2a); zdroj: Dotekománie

Fototest Nothing Phone (1) vs. (2a) [fototest]

Nový Nothing Phone (2a) pilně testujeme, nicméně ještě před samotnou recenzí jsme se rozhodli porovnat jeho fotoaparát s Nothing Phone (1). To na první pohled nemusí vypadat jako úplně fér srovnání, jelikož první Nothing Phone byl cenově postaven o několik tisíc výše. Přesto nám to přišlo zajímavé porovnat a z výsledků jsme příjemně překvapeni.

Nothing Phone (1) vs. Nothing Phone (2a)

Oba telefony nabízejí dva fotoaparáty na zádech – hlavní a ultra širokoúhlý. Oba nabízejí rozlišení 50 MPx. Hlavní snímač je stejně velký, jedná se však o odlišný senzor. V případě ultra širokoúhlého snímače mají oba modely stejný obrazový senzor. Stejný senzor ale rozhodně nemusí znamenat stejné výsledky, jelikož oba telefony mají úplně jiný procesor od jiného výrobce a zpracování obrazu se tak liší.

Všechny fotky byly pořízeny z ruky na automatické nastavení. Samsung v tomto případě automaticky v noci aktivoval noční režim.

Hlavní snímač

Nový Nothing Phone (2a) nabízí o poznání lepší HDR, což je pěkně vidět například na fotce níže. Zatímco původní Nothing Phone (1) má skálu ve stínu značně tmavou, novinka ji má světlejší. Slunce na novém modelu je pak také lépe zvládnuté kromě artefaktu lens flare (odlesk objektivu), který na jedničce není.

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo)

Nový Nothing Phone (2a) fotí také výrazně do teplejších barev a jeho fotky jsou o kousek světlejší, což je zase vidět na fotkách výše a níže. Osobně se mi tento krok líbí, ačkoliv realita je někdy mezi oběma snímky. Úroveň detailů je velmi podobná.

V noci se také projevuje o kousek lepší HDR a stejně jako ve dnes má nový model větší odlesky objektivu. Barevný nádech je také maličko jiný.

Ultra širokoúhlý snímač

U ultra širokoúhlého snímače je na první pohled lepší HDR u novinky ještě více znát zvlášť při focení za slunečného počasí v protisvětle.

Nothing Phone (1) (vlevo) vs. Nothing Phone (2a) (vpravo)

Ultra širokoúhlý snímač má sice stejný senzor, přesto jsou fotky z novějšího modelu 2a a kus světlejší a lepší noční režim je znát.

