Meizu 21 Pro je poslední novinka od tohoto výrobce

Není to tak dávno, co jsme vás informovali, že výrobce Meizu se rozhodl opustit trh se smartphony a zaměřit se výhradně na umělou inteligenci, tedy na software. I tak jsme se dočkali posledního mobilu v podobě Meizu 21 Pro.

Meizu 21 je nový top model, ale na nejvyšší příčku ještě nemá

Meizu 21 Pro

Tentokrát se společnost trochu vytáhla a nabízí vskutku dobře vybavený mobil s relativně dobrými specifikacemi. Displej láká na vyšší rozlišení a také variabilní obnovovací frekvenci, ale jas není nějak extrémní, spíše takový běžný. O výkon se stará jako obvykle Snapdragon 8 Gen 3, který má k dispozici až 16 GB RAM.

Na zadní straně je celkem slušná sestava tří foťáků, kde se to nepřehánělo s megapixely jako u základního modelu. Dokonce je zde teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Novinka má také rychlé nabíjení přes USB C a dokonce byla zakomponována 50W bezdrátová technologie.

Mezi bonusovými vlastnostmi najdete například stereo, certifikaci IP68 a slušnou podporu v oblasti konektivity. Cena novinky je nastavena u základního modelu v přepočtu přibližně na 16 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Je otázka, jestli se vůbec Meizu 21 Pro podívá do Evropy, ale je to možné. Pakliže se tak stane, cena by se mohla pohybovat kolem 21 200 Kč, což by nebyla špatná suma na takto vybavený mobil.

Specifikace

displej: 6,79 palců, 3192 x 1368 pixelů, AMOLED, až 1250 nitů, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý 10 MPx, teleobjektiv, 3x zoom, OIS přední – 32 MPx

stereo

ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji

IP68

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS (duální frekvence L1+L5), A-GPS, Beidou (B1l+B1C+B2a třípásmový), Glonass G1, Galileo (E1+E5A), QZSS (L1+L5), NavIC:L5, NFC

rozměry: 164,98 x 74,42 x 7,98 mm; 214 gramů

baterie: 5050 mAh + 80 W USB C, 50W bezdrátově

