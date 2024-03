Instagram pracuje na nové funkci, která umožní sledovat přátele na mapě

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram, populární platforma pro sdílení fotografií a videí, rozšiřuje své funkce o jednu novinku, která nese název „mapa přátel“. Tato funkce, která připomíná Snap Map od Snapchatu, by uživatelům umožnila sledovat polohu svých přátel v reálném čase.

Instagram pracuje na interaktivní mapě

Instagramova mapa přátel by měla poskytnout uživatelům kontrolu nad tím, kdo může vidět jejich polohu, s možností sdílení pouze s konkrétními sledujícími, seznamem blízkých přátel a měla by také umožnit aktivaci režimu „Ghost Mode“ pro úplné soukromí. Podle informací zveřejněných reverzním inženýrem Alessandrem Paluzzi, by měla funkce zahrnovat také end-to-end šifrování pro ochranu polohových dat.

Jednou z výhod této funkce by mohlo být její využití pro sdílení doporučení a zajímavostí. Uživatelé by mohli na mapě zanechat krátké zprávy nebo „poznámky“ o místech, jako jsou nové restaurace, nebo obchody, čímž by se mapa stala interaktivním nástrojem pro objevování nových zážitků a míst.

Tato inovace přichází v době, kdy Instagram rozšiřuje své mapové funkce a snaží se vytvořit alternativu k tradičním vyhledávacím nástrojům, jako je Google Maps. Je to také odpověď na rostoucí popularitu sociálních mapových aplikací, jako byla Zenly od Snapu, a současně reflektuje trend mladší generace, která se při hledání nových míst spíše obrací na sociální média, než na klasické vyhledávače.

Instagram se s touto funkcí nejen snaží udržet krok se svými konkurenty, jako jsou Snapchat a Apple s jeho funkcí „Find My“, ale také posiluje svou pozici v sociálním mediálním prostředí. Zatímco tato funkce je stále ve fázi interního prototypu a není testována veřejně, její potenciál pro zlepšení uživatelského zážitku a posílení pozice Instagramu na trhu sociálních médií je nesporný. Jde o další krok v evoluci Instagramu, který se snaží přizpůsobit se měnícím se potřebám a chování svých uživatelů.

