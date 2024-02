X (Twitter) chystá konkurenci pro Gmail a rozšiřuje volání i na účty zdarma

Zdroj: Dotekomanie.cz

Elon Musk už mnohokrát uvedl, že nechce mít jen sociální síť. Původní Twitter chce přetvořit do podoby, kdy aplikace bude nabízet mnoho možností. V poslední době jde vidět větší soustředění na video obsah a samotné tvůrce, přičemž se dočkáme i funkcí na placení a převody finančních obnosů. Než se ale aplikace dočká takových funkcí, nějakou dobu to potrvá. Mezitím zde máme dvě novinky.

Xmail?

Není to tak dávno, co X začalo spouštět možnost volání (hlasově i přes video) pro placené účty. Nyní zde máme potvrzení od CEO, že funkce začíná být dostupná pro účty zdarma. Zde může být nástup funkce pomalejší a bude spíše trvat delší dobu, než se dostane na všechny uživatele. Nastavení zůstává stejné, takže nebude rozdíl, mezi placenou verzí a variantou zdarma.

Mezitím se začíná mluvit o další funkcionalitě. X by mělo nabídnout i e-mailové schránky, ale moc detailů kolem toho nemáme. Jednoduše se uživatel Nate na X zeptal, kdy přijde Xmail. Na to zareagoval Elon Musk, že se tak stane brzy. Víc informací neuvedl. Pokud se takoví funkce chystá, X to nebude mít jednoduché.

It’s coming — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

Google například dominuje tomuto sektoru a více méně udává tempo. Navíc jeho služba má významná napojení na další služby a jedná se ve své podstatě o komplexní nástroj, jenž má své profesionální využití. I tak X může nalákat na doménu, tedy na samotný tvar e-mailové schránky. Klidně může vzniknout jednodušší e-mailová služba a uživatele budou chtít adresu jmeno@x.com.

