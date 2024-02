X se více soustředí na funkce kolem videí

X (Twitter) si prošel nelehkou dobou přerodu v novou platformu, ale změny pokračují a vývoj také. V poslední době se ale věci vrací lehce k normálu, byť kontroverzních situací není málo. I tak se asi společnosti podařilo uhájit svůj monetizační model skrze předplatné. Navíc se podařilo přilákat tvůrce obsahu, což vede k dalšímu rozvoji.

V tuto chvíli může kdokoliv získat podíl na příjmech z reklamy, ale musí splnit tři podmínky. Je nutné mít ověřenou organici nebo mít Premium účet, dále mít aspoň 5 milionů zobrazení příspěvků během 3 měsíců a minimálně 500 sledujících. Například Mr. Beast zveřejnil video, které mu ihned vydělalo 250 000 dolarů.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲

But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024