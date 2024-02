Playstation přichází s podporou přístupových klíčů pro své účty

Sony nedávno představila novou funkci pro bezpečné přihlašování do účtů PlayStation pomocí přístupových klíčů – passkeys. Tato inovace přichází v době, kdy digitální bezpečnost nabývá na významu, a představuje významný krok ve snaze o posílení ochrany údajů uživatelů.

Passkeys jsou relativně novým konceptem a zatím nejsou dostupné pro všechny účty, ale postupně se začínají rozšiřovat. Tato technologie je již známá uživatelům produktů společnosti Google, včetně služby Gmail, kde byla implementována jako součást jejich bezpečnostních opatření. Sony se nyní připojuje k tomuto trendu, přičemž podpora pro passkeys v systému PlayStation je novinkou, která byla zpozorována pouze na severoamerickém účtu podpory PlayStation.

Passkeys zásadně mění způsob, jakým se uživatelé přihlašují ke svým účtům. Místo tradičního hesla uživatelé využívají biometrické údaje – jako jsou otisky prstů nebo rozpoznání obličeje. Tento způsob přihlašování je nejen pohodlnější, ale také poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti, protože eliminuje potřebu pamatovat si heslo a chrání účet před neoprávněným přístupem.

Login to your PlayStation account hassle-free with passkeys arriving later today! Keep an eye out for updates. pic.twitter.com/BAmh64EwHR

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 21, 2024