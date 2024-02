Přes 2000 filmů a seriálů v češtině, vyzkoušejte tuto stremovací služba zdarma na týden [komerční článek]

Ještě před nějakou dobou nebylo jen tak možné a legální si jen tak něco pustit přes internet, ale s příchodem streamovacích služeb se otevřely možnosti. I v Česku je dost služeb a jednou z nich je i Voyo s nabídkou přes 2000 filmů a seriálů v češtině. Kromě toho se nabízí i originální tvorba, ale nejen to.

Survivor: Nejdrsnější reality show na světě se vrací s třetí řadou plnou hvězd. Startuje v úterý 27.02. Připravte se na napínavé výzvy a strategické hry.

Policie Hvar: Krimi seriál s humorným nádechem, odehrávající se ve slunném Chorvatsku. Hlavní roli ztvárnil oblíbený Jakub Štáfek.

Na Lovu: Sledujte premiérové díly oblíbené vědomostní soutěže „Na Lovu“. Vědomosti, napětí a zábava v jednom.

EFKA: Nejrychlejší holka ve vesmíru: Dokument o kariéře a životních útrapách světové snowboardcrossařky Evy Adamczykové. Inspirativní příběh o cestě za snem.

Metoda Markovič: Hojer: Aktuálně nejúspěšnější Voyo Originál se blíží do finále. Tato mini série sbírá ocenění a mezi diváky sklízí pozitivní odezvy. Poslední díl už v pátek 1. března.

Let´s Dance Slovensko: Od 3. března můžete na Voyo sledovat oblíbenou taneční soutěž Let’s Dance pořádanou televizí Markíza.

Zdarma a bez reklam

VOYO nabízí divákům možnost sledovat obsah zdarma, a to po omezenou dobu. Zdarma je možné sledovat některé filmy a seriály z aktuální nabídky, stejně jako vybrané pořady TV Nova. Obsah zdarma je k dispozici bez reklam.

7 dní zdarma

Chcete-li vyzkoušet celou nabídku VOYO, můžete si službu předplatit na 7 dní zdarma. Po uplynutí zkušební doby se předplatné automaticky obnoví, pokud ho předtím nezrušíte.

Kdykoli a kdekoli

Doma, na zahradě, v autě i ve vlaku. Voyo máte k dispozici kdykoli a kdekoli! Sledujte filmy na smart TV, počítači, mobilu i tabletu. Navíc s jedním předplatným můžete sledovat Voyo až na dvou zařízeních současně.

Na 2 zařízeních zároveň

On chce to a ona zase tamto? S jedním účtem můžete Voyo sledovat na 2 zařízeních zároveň. Takže už žádné dohady. Každý kouká přesně podle svého gusta, na co zrovna chce!



