X (Twitter) spouští možnost volání, i video hovory [aktualizováno]

Až po skoro třech měsících přichází možnost volání do aplikace X pro Android. Funkce je dostupná nějakou dobu pro iOS. Novinka by se měla objevit ve vaší aplikaci již nyní skrze oznámení, přes které se můžete dostat do nastavení. V tuto chvíli se ale jedná o částečně omezenou funkci. Zatímco hovor může přijmout kdokoliv, zahájit ho může jen uživatel s placeným účtem.

V nastavení lze zvolit, kdo vám může zavolat. Nemusíte se obávat, že by vám jen tak někdo zavolal. Primárně jsou povoleny hovory od kontaktů a od lidí, které sledujete. Můžete si navíc zapnout hovory od ověřených uživatelů, ale tato možnost je primárně vypnuta.

Elon Musk dříve uvedl, že na X bude umožněno volání mezi uživateli v rámci soukromé konverzace. Sice společnost jen uvedla několik zmínek na svém profilu, ale zatím nezveřejnila kompletní informace. I tak se začíná funkcionalita objevovat u uživatelů.

Někteří uživatelé získávají možnost aktivace telefonování, přičemž jsou dostupné i video hovory jeden na jednoho. Zatím tedy není možnost skupinového volání. Samotná funkce se objevuje sporadicky a není ani jasné, jestli je nutné mít Premium či nikoliv. Na tyto detaily si budeme muset počkat.

Dostupnost funkce se dá zjistit otevřením aplikace. Pakliže se vám objeví informace o dostupnosti, můžete si ji aktivovat, respektive nastavit. I v tomto případě lze zvolit, kdo vám může zavolat. Lze nastavit, jestli vám mohou volat uživatelé, které sledujete, případně kontakty z vašeho adresáře, případně ověření. Lze vybrat jednotlivé skupiny. Ukázku video hovoru můžete vidět níže, jde o verzi pro iOS.

BREAKING: X Video Calls and Audio Calls are here!

Here is how you can start calling people on X if they want you to.

Step 1) Update App

Steo 2) Go to Settings > Privacy & Safety > Direct Messages > Enable Audio & Video Calling.

Step 3) Click to DM someone. In the upper… pic.twitter.com/ebbR3x1J4a

— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 25, 2023