Správce souborů od Googlu opět mění design

Nedávno jsme vás informovali, že aplikace Files od Googlu přijde o kartu Důležité, ale mezitím zde máme bez nějakého velkého ohlášení změnu v designu a návrat starého prvku, respektive jeho opětovného využití.

Bez spodní lišty

Aplikace Files by Google patří mezi jednodušeji vypadající, ale obsahuje poměrně dost funkcí, respektive toho zvládne hodně. I tak se Google rozhodl zjednodušit samotný design a přesunout navigační prvky. Původní verze aplikace měla spodní lišty tří tlačítek – Vymazat, Prozkoumat a Sdílení nablízko. Lze vidět na první snímku obrazovky níže.

To se nyní mění a spodní nabídka zmizela. Aplikace informuje, že se přesunula do boční nabídky, která zde byla velmi dlouho, ale nebyla takto využívána. Díky tomu se nabízí čistější hlavní obrazovka a do popředí se dostává hlavní funkce pro procházení obsahu. Mazání a sdílení je lehce upozaděno.

Současně Files by Google informuje, že brzy dojde k přejmenování Sdílení nablízko na Quick Share, ale to je informace týkající se přímo aplikace. U Androidu jako takového se již změna projevuje.

