Files od Googlu přijde o kartu Důležité [aktualizováno]

Aktualizováno 4. 1.

V září Google uvedl novou kartu Důležité, kde se zobrazují důležité dokumenty. Systém je automatický a dokáže na základě pokročilých algoritmů detekovat a rozřadit do několika kategorií. Novinka je dostupná v Indii a očekávali jsme, že se v dohledné době dostane na všechny trhy, ale zřejmě se tak nestane. Redakce webu 9to5google objevila ve zdrojovém kódu části, které uvádí, že funkce bude odebrána 15. února. Navíc soubory budou po tomto datu smazány, tedy z této speciální sekce. Uživatelé si je budou muset před tímto datem přesunout. Zatím nevíme, co vede Google k tomuto rozhodnutí, ale je více méně jasné, že se funkce nedočkáme.

Původní článek 14. 9.

Ačkoliv systém Android má k dispozici velmi jednoduchého správce souborů a v Obchodě Play je dostatek alternativních aplikací, tak Google vyvinul aplikaci Files od Googlu. Ta se zaměřuje na trochu jiné pojetí správce souborů. Zde se vývojáři zaměřili zejména na funkce, které mají automaticky pomáhat uživateli. Nyní se ale chystá Chytré hledání, které může velmi napomoci mnoha uživatelům.

Chytré hledání

Novinka byla objevena v aplikaci, ale zatím není aktivní. I tak se podařilo upravit kód takovým způsobem, abychom se dozvěděli více o tom, co Google vlastně chystá. Chytré hledání není ale pokročilý systém s filtrováním, abyste našli patřičné soubory. Jde spíše o automatickou funkci, která se pokusí vyhledat a rozředit důležité dokumenty.

Jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže, tak aplikace proskenuje vaše soubory a pokusí se najít dokumenty, které se týkají cestování, zdraví a také identifikátorů, například fotky pasů, občanek a podobně. K tomu využije technologii OCR, tedy rozpoznání textu ve fotkách a jiných typech souborů.

Odhadujeme, že funkce nebude automaticky aktivní. Spíše budete vyzváni, jestli ji chcete zapnout. Následně aplikace bude skenovat a vyhledávat to, co by se hodilo do výše uvedených kategorií. Vše navíc bude dostupné přes novou záložku, která asi dostane český název Důležité. Můžeme jen tipovat, že vše bude založeno na lokálním vyhledávání a žádná data se nebudou odesílat do cloudu nebo do Googlu. Dle současné implementace se dá předpokládat, že novinka čeká na aktivaci ze stran serverů Googlu. Může se tak objevit kdykoliv, ale asi si budeme muset počkat na první testování v rámci beta verze.

