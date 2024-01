Jak funguje Galaxy AI a co umí?

Samsung Galaxy S24 tlumočník při hovoru; zdroj: Dotekománie

Mezi hlavní novinky nové řady telefonů Galaxy S24 patří funkce umělé inteligence, které Samsung sdružuje pod pojmem Galaxy AI. Těchto nových funkcí je hned několik, pojďme se jim podívat na zoubek a pod pokličku.

Samsung umělé inteligenci opravdu věří a představuje nám ji jako zcela novou éru v oblasti mobilních telefonů. Galaxy AI sdružuje několik nových vychytávek, přičemž využívá svůj vlastní model AI Samsung Gauss, ale u některých funkcí také AI modely partnerů jako Google či Microsoft. Hned na úvod je pak také dobré zmínit, že některé funkce bohužel nebudou zatím dostupné v češtině, podpora našeho je však údajně v přípravě.

Samsung jde celkově podobnou cestou jako Google u svých Pixelů a dokonce v případě funkce Circle to search with Google přímo spolupracuje. Tato funkce bude prozatím exkluzivní pro Samsung, později se má dostat i na jiné telefony. V podstatě stačit podržet prst na domovském tlačítku kdekoliv v systému a hned poté na obrazovce zakroužkovat, co chcete vyhledat.

Vyzkoušeli jsme si i v praxi a vypadá to velmi nadějně, bez problémů byl rozpoznán Pražský hrad, Katedrála Svatého Víta či Petřínská rozhledna a to byly poměrně daleko. Podrobněji si s tím určitě pohrajeme v recenzi, již nyní můžete vidět videa na našich sítích. Potěšilo mě i to, jak to bylo rychlé a plynulé. Mimo EU pak bude možné na rozpoznané věci i navázat a nechat i generovat další text a obsah, bohužel u nás se čeká na legislativu EU.

Velmi zajímavou funkcí je z mého pohledu simultánní překlad integrovaný přímo do aplikace pro volání. To sice neumí česky, ale pokud umíte anglicky, bude pro vás užitečné. Na akci nám Samsung ukazoval demo s voláním francouzskému vinaři, přičemž ten mluvil jeho rodným jazykem a telefon vám to v reálném čase překládal do angličtiny. Vy mu odpovíte anglicky a jemu se to pak přeloží zpět do francouzštiny.

Dále jsou pak v telefonu integrovány asistenti přepisu, kdy telefon zvládne zaznamenat, co kdo řekl. To funguje v češtině a i offline. Následně si můžete nechat udělat shrnutí, to už využívá internet. Podobně to funguje v poznámkách, kde si také můžete nechat udělat shrnutí či automatické formátování.

Vylepšená o AI je také Samsung Klávesnice, která umí generovat různé styly – umí vám například přepsat větu formálněji nebo navrhnout smajlíky.

Zajímavé je také využití AI v galerii. Můžete si nechat odstranit odlesky či zvýšit fotce rozlišení. Je zde nicméně i funkce generativní AI, kde je možné narovnat obrázek a zbytek obrazu vygenerovat (jak to funguje napoví video níže v jeho druhé části) a nebo přesouvat objekty na fotce. To není ale nic nového, Google nás touhle magií zaujal už vloni na podzim.

Zde však Samsung využívá vlastní modely, není to ve spolupráci s touto americkou značkou. Jistou zajímavostí je pak označení fotek využívající generativní AI hvězdičkami v levém dolním rohu. Tento vodoznak bude přímo ve fotce, stejně jako v jejích metadatech bude o editaci s využitím AI zmínka.

V galerii pak díky AI můžete využít i okamžité zpomalení, kdy podržením prstu ve videu dojde k dopočítání snímků a vytvoření slow-motion. To se také může někdy hodit.

Galaxy AI jsou zatím pro českého uživatele spíš takové menší vylepšení, které vám můžou usnadnit život. Potěšujícím faktem je, že se dostanou také na loňskou řadu Galaxy S23 a dvojici skládaček Fold5 a Flip5, takže to nebude exkluzivita jen nových modelů Galaxy S24 a časem se nejspíš minimálně některé funkce dostanou i na levnější modely.



