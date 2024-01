Honor Magic6 Lite – stylovka se skvělou výdrží [recenze]

Honor Magic6 Lite; zdroj: Dotekománie

Honor uvedl na trh první novinku řady Magic6, a to rovnou ten nejdostupnější – Magic6 Lite. Ten zaujme například svým designem, velkou baterií, odolným displejem nebo 108MPx fotoaparátem. Jak ale telefon obstojí v běžném životě? Jaké má klady a jaké naopak zápory? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Hned po uchopení mě nový Honor Magic6 Lite zaujal svoji příjemnou tloušťkou a zaoblenými boky spolu s mírně zaobleným displejem. Design není nijak nový, konstrukčně připomíná starší top modely Samsungu nebo třeba také loňské Xiaomi 13 Pro. Někomu už to může připadat trochu okoukané, mně osobně se to ale stále líbí.

Záda se povedla, kruhový modul fotoaparátu zase připomíná Huawei Mate 40 Pro, stále to ale vypadá dobře a poměrně originálně. Moc často jsme to totiž u mobilů ještě neměli. Kruhový fotomodul je obklopen tenkým vroubkovaným rámečkem a z těla ani tolik nevystupuje. Při položení telefonu na stůl se tak ani neviklá.

Zadní panel je v námi testované modrozelené verzi skleněný, k dispozici bude ještě černá skleněná verze a oranžová s imitací kůže. U naší verze je panel matný, takže prakticky nechytá žádné otisky prstů, což je pozitivní. Je však mírně kluzký.

Rám telefonu je plastový, což je trochu škoda, běžný uživatel to ale nejspíš tolik vnímat nebude. Čeho už si ale nejspíš všimne, je absence stereo reproduktorů, které jsou v této cenové hladině stále častější. Zvuk se tak line pouze z jedné strany, a to je velká škoda, navíc bohužel není příliš kvalitní.

Nepotěší také absence jakékoliv certifikace odolnosti vůči prachu či vodě. Některé konkurenční modely i v této cenovce nabídnou aspoň IP53 či dokonce IP67. Výrobce se ale alespoň chlubí zvýšenou odolností vůči pádům s certifikací od Switzerland SGS, displej by tak mohl něco vydržet. To jsme ale vlastně naštěstí neotestovali, telefon nám nespadl.

Vibrační odezva je průměrná, není tu žádná pokročilá haptika. Krabička Honoru je tentokrát menší, což naznačuje její chudší obsah. Už tak nedostanete adaptér do zásuvky podobně jako u jiných výrobců.

Displej

Honor Magic6 Lite není malý telefon, jeho úhlopříčka činí 6,78 palce. Displej ale potěší, máme tu 120Hz AMOLED panel s maximální jasem 1200 nitů a rozlišením 1220 x 2652 pixelů.

Stále je zde však dynamické nastavení frekvence, které ale není dynamické, jako u top modelů s LTPO. Pouze v některých aplikací telefon přepne displej do 60 Hz, jako například v YouTube a tak při hledání videí a posouvání mezi nimi je to o něco méně plynulé. Je tak lepší si vynutit 120 Hz v nastavení na trvalo. Toto je však dlouhodobý problém Honor telefonů, to samé bylo u Magic5 Pro.

Telefon pak hlásí, že podporuje Dolby Vision a HDR obsah, v praxi mi ho ale YouTube či Netflix neumožňují přehrát, vůbec mi ho nenabízí jako možnost. Pro odemykání zde poslouží optická čtečka otisků prstů v displeji, která je z mojí zkušenosti spolehlivá.

Hardware

Procesorem je Snapdragon 6 Gen 1 ze září 2022, který se v telefonech příliš často zatím neobjevoval. Výkonem je na tom podobně jako třeba Dimensity 1080, který vídáme v podobné cenové hladině. Operační paměť dostala do vínku 8 GB a vnitřní úložiště nabízí 256 GB.

Pokud se podíváme na benchmark Geekbench 6, tak v něm se skóre pohybuje kolem 1000 bodů (single-core) a 2700 (multi-core). To je zhruba polovina, co mají top procesory typu Snapdragon 8 Gen 2. Máme tu podporu 5G, což je v této hladině už skoro samozřejmost, stejně jako dual SIM.

Překvapilo mě, že telefon není kompatibilní s GTA 3, Vice City a San Andreas Definitive Edition, takže je nelze vůbec nainstalovat přes Google Play.

Výdrž baterie

Uvnitř evropské verze se nachází akumulátor o velikosti 5300 mAh, což je solidní hodnota. My však na test dostali model s baterií o kapacitě 5800 mAh. Honor Magic6 Lite je totiž převlečený Honor X9b a právě tento model nabízel větší baterku, na náš trh se ale nedostane. Je to škoda, jinak jsou si totiž modely rovny krom absence infraportu.

Výrobce i u Magic6 Lite slibuje, že baterie vydrží “mnohem déle než průměrný smartphone – až 2 dny”. V praxi v naší verzi s mírně větší baterkou je výdrž opravdu dobrá a nebál bych se říct, že většině uživatelů opravdu vydrží ty dva dny.

Po jednom náročném dni, kdy jsem telefon opravdu nešetřil a doba aktivního displeje byla kolem tří hodin stále zbývalo kolem 60 procent baterie. Po dvou dnech mi většinou zbylo ještě kolem 30 procent, takže by se telefon dal skoro označit jako třídenní (to už jsem ale radši neriskoval). Evropská verze však s 5300 mAh baterií ve finále bude spíše dvoudenní. Nabíjení probíhá maximálně výkonem 35 W a adaptér si musíte dokoupit.

Fotoaparát

Na zádech nalezneme sice tři snímače, ale nebál bych se říct, že jen jeden z nich je použitelný. Makro snímač s rozlišením 2 MPx je úplně k ničemu a pak je tu ještě ultra širokoúhlý snímač, který má pouhých 5 MPx. To je na ultrawide zkrátka málo a mimo to fotografie z něj jsou velmi nekvalitní.

Na telefon s cenovkou 10 tisíc korun je to opravdu ostuda, snad všechna konkurence i o pár tisíc levnější má dnes alespoň 8MPx kvalitnější snímač. Ve finále tu tak máme alespoň poměrně solidní hlavní 108MPx snímač. Ten však bohužel postrádá optickou stabilizaci (OIS), což je dnes už také velmi častá funkce u mobilů v podobné cenové hladině.

Fotit můžete také do nočního režimu, ten ale funguje pouze na hlavním snímači. Noční fotky z ultra širokoúhlého snímače jsou tak opravdu mizerné a vůbec se ho nevyplatí používat.

Záznam videa ve 4K nemá stabilizaci, a to ani softwarovou. Vyplatí se tak ponechat výchozí nastavení nahrávání ve FullHD při 30 fps, kdy tam alespoň ta softwarová stabilizace je.

Software

Pokud jste v poslední době používali jakýkoliv Huawei či Honor, budete v systému s nadstavbou MagicOS jako doma. Příliš změn se zde totiž za poslední roky neodehrálo. Nepotěší fakt, že do prodeje jde telefon nyní s Androidem 13. Přitom tu máme už od loňského října Android 14, ten však pro Magic6 Lite dorazí až na jaře. Výrobce pak slibuje celkem dvě velké aktualizace, což znamená, že pak dostanete už jen Android 15. Bezpečnostní aktualizace jsou slibovány celkem po dobu tří let.

Zhodnocení

Honor Magic6 Lite je vzhledem ke své ceně poměrně kontroverzní telefon. Za 10 tisíc korun, což je jeho cenovka, totiž seženete lepší telefony s lepší výbavou, které nabídnou například stereo reproduktory, voděodolnost, aktuální systém s delší podporou nebo mnohem lepší ultra širokoúhlý fotoaparát. Na druhou stranu novinka umí zaujmout svým designem, pěkně padne do ruky, povedeným 120Hz displejem nebo také výbornou výdrží baterie. Potěší také poměrně solidní chod systému.

Konkurence je ale zkrátka velmi silná. Za stejné peníze totiž můžete mít třeba Galaxy A54 (recenze), Motorolu Edge 40 Neo (recenze), oba modely s IP67, OIS či stereo nebo ušetřit a mít stále v lecčem lépe vybavené Xiaomi Redmi Note 12 Pro (recenze). Honor Magic6 Lite by tak dával smysl, kdyby byl levnější – jeho cenovku teď alespoň snižuje akce, kdy k němu dostanete zdarma Honor X7a v hodnotě 3,3 tisíce.

Klady

skvělá výdrž baterie

líbivý design

svižný chod systému

solidní displej

Zápory

špatný ultra širokoúhlý fotoaparát a makro snímač

hlavní fotoaparát nemá optickou stabilizaci OIS

nemá stereo reproduktory ani zvýšenou odolnost vůči vodě či prachu

slabší softwarová podpora



