Samsung Galaxy A54 – odlehčený top model? [recenze]

Galaxy A54; zdroj: Dotekománie

Samsung letos dle očekávání přináší nového zástupce jeho nejpopulárnějších telefonů střední třídy a to nový model Galaxy A54. Mezi hlavní novinky patří nový design především zadní strany, vylepšený fotoaparát s lepší stabilizací nebo lepší displej. Bude to ale v dravé konkurenci střední třídy stačit? Předčí A54 své předchůdce A53, či A52s? A jak je na tom s výkonem nový Exynos? Na všechny tyto otázky přinese odpověď dnešní recenze.

Konstrukce

Zadní strana se jedním slovem povedla. Samsung si dal letos za cíl sjednotit design napříč celým jeho portfoliem a nová Galaxy A54 vypadá na první pohled stejně jako třeba mnohem dražší Galaxy S23. Zádům tak dominují tři fotoaparáty umístěné pod sebou, přičemž jednotlivé čočky lemuje kovový obrouček. Zmizel také čtvrtý zbytečný snímač hloubky.

Použité materiály byly vylepšeny, zadní panel je nově skleněný. To určitě přidává telefonu na hodnotě, a krom hodnoty to přidává i 13 gramů na hmotnosti. Panel je lesklý, v případě námi testované bílé na něm ale otisky nejsou vidět. Můžete si koupit ještě limetkovou, fialovou a nebo klasickou černou.

Rám zařízení je stále plastový. Osobně se mi to tolik nelíbí, jsem přeci jen zvyklý na zařízení s pevným kovovým rámem, ale myslím si, že většině lidí to bude úplně jedno. Telefon je celkově více zaoblený než předchůdce a co je tak trochu kámen úrazu, je přední strana.

Kolem displeje jsou na dnešní dobu celkem masivní rámečky a hlavně ani nejsou symetrické. Zvlášť spodní brada je podle mě na telefon s touto cenovkou už příliš velká. Jelikož není panel nijak zaoblený a je opravdu zcela plochý, tak rámečky dokonce působí jako ještě o něco větší než u předchozích modelů Galaxy A52 a A53. Brada je pak úplně stejně velká, takže tady si Samsung zaslouží kritiku za nulové vylepšení.

Naopak se mi líbí minimální škvíra telefonního reproduktoru, který zajišťuje i výstup pro stereo reproduktory. Dírka je tak maličká, že se do ní v podstatě nemůže dostat žádná nečistota. Menší nevýhoda je, že stereo efekt reproduktorů není tak dobrý, právě tento repráček je trochu tišší než ten hlavní vespod vedle USB-C konektoru.

Samsung se chlubil, že novinka je o něco menší ve srovnání s A53, rozdíl je ale opravdu nepatrný. Stále tu máme 6,4palcový displej, takže to není nejmenší telefon. Stále tu pak máme voděodolnost s certifikací IP67, což chválím, není to tak běžné u modelů střední třídy.

Velice mě potěšila vylepšená vibrační (haptická) odezva. To jsem totiž velmi kritizoval u předchůdce. Nyní tu máme nový lineární vibrační motorek, který dokáže dávat velmi krátké příjemné vibrace. Není to sice tak dobré jako u top modelů, ale je to asi stokrát lepší než loni.

Čtečka otisků prstů je optická v displeji a funguje zcela bez problémů. Na můj vkus by jen mohla být umístěna mírně výše.

Displej

Pochválit musím vylepšený displej. Ten má především vyšší maximální jas a viditelnost na slunci je tak opravdu zase o něco lepší. Konkrétně maximální jas narostl o 25 procent na 1000 nitů plus tu máme také tzv. Vision Booster, který Obnovovací frekvence nabízí stále 120 Hz, což je skvělé, ale sráží to horší optimalizace systému.

Hardware

Uvnitř tepe nový Exynos 1380, což je ale téměř stejný čip jako loňský Exynos 1280 v Galaxy A53. Jakkoliv jsem se snažil nikdy nedávat Exynosům vinu horší plynulosti, ono na tom něco bude. Top modely Galaxy S23 mají letos Snapdragony a jsou neskutečně plynulé, mnohem plynulejší než dříve s Exynos čipy. To se ale nedalo říct vloni o A53 a nejde to říct ani o novince.

Galaxy A54 zkrátka není tak dobře optimalizovaný, tu a tam se vám škubne nějaká animace či narazíte na nějaké zpomalení v systému. To je velká škoda a já se jen bojím, že se to nezlepší, protože Exynos. Přitom telefon s cenovkou kolem 12 tisíc korun rozhodně může být krásně plynulý. Napadá mě třeba Nothing Phone (1) (recenze), který šlapal jako hodinky. Má ale Snapdragon.

V benchmarku Geekbench 5 získala novinka Galaxy A54 skóre kolem 750 single-core a kolem 2600 multi-core a při spuštění pětkrát za sebou hodnoty nijak neklesly. Při srovnání s předchůdcem je single-core skóre v podstatě stejně, multi-core je pak o nějakých 800 bodů vyšší za což můžou dvě jádra Cortex-A78 navíc.

Potěšující novinkou je podpora eSIM. Jakkoliv je to u top modelů dnes už běžná věc, ve střední třídě to ještě moc často nevídáme. Krom toho stále máte možnost dát do telefonu dvě fyzické SIM karty nebo SIMku a SD kartu. Zároveň můžou samozřejmě fungovat ale jen dvě SIMky.

Specifikace Galaxy A54 5G

displej: 6,4 palců, Full HD+, 120 Hz, Super AMOLED, Gorilla Glass 5, až 1000 nitů

procesor: Exynos 1380

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 13 + OneUI 5.1

SIM + eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro přední – 32 MPx

IP67

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, Bluetooth, GPS, NFC

rozměry: 158,2 x 76,7 x 8,2 mm; 202 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Baterie

Uvnitř se nachází baterie o kapacitě 5000 mAh a kvůli úspornějšímu procesoru výrobce slibuje dvoudenní výdrž baterie. A v tomto mu musím dát za pravdu, výdrž je skutečně nadprůměrná a sám jsem při mém běžném využívání opravdu vydržel dva dny.

Nabíjení je zde pomalejší než u konkurence, maximálně 25 W drátově a to samozřejmě nemáte adaptér do zásuvky v balení. Za půl hodiny jsem se dostal z 10 na 56 procent a 80 procent pak zhruba za 50 minut. Plné dobití pak zabere něco přes hodinu. Bezdrátové nabíjení chybí.

Fotoaparát

V oblasti fotoaparátu se odehrála větší změna u hlavního snímače, ostatní jsou pak úplně stejné. Hlavní senzor je o něco větší a má větší jednotlivé pixely, přičemž rozlišení pak mírně pokleslo z 64 na 50 MPx. Vylepšená je také optická stabilizace, kterou tento snímač má. Ultra širokoúhlý snímač je stejný jako u A53, A52 a dokonce i jako u A51. Tady by Samsung už měl inovovat. Zmizel zcela zbytečný senzor hloubky, zůstal tady ale ještě zbytečný makro snímač, který je také od A51 nezměněn.

Výsledné snímky z hlavního snímače jsou povedené. HDR funguje, jen občas se mi moc nelíbily tmavší stíny. V noci jsem byl příjemně potěšen, zde došlo k výraznějšímu zlepšení právě díky většímu senzoru při přímém porovnání s A53 a A52.

Ultra širokoúhlý senzor je stále stejně průměrný, v noci stále v podstatě nepoužitelný, z fotek se stává tak trochu olejomalba. To ale není u střední třídy nic neobvyklého, vyfotit hezkou noční fotku ultra širokoúhlým snímačem dá zabrat i top modelům. Celkem překvapivě v automatickém režimu telefon na něm neaktivuje noční mód, je nutné jej vynutit ručně. Ale ani to výsledky nijak výrazně nezlepší.

Makro snímač běžný uživatel pravděpodobně nikdy nepoužije. Vyfotil jsem s ním pár fotek, ale nepovažuji je za nijak povedené.

Video nahrává telefon maximálně ve 4K 30 fps, ale bohužel stabilizace funguje normálně maximálně ve FullHD 30 fps. Ve vyšším rozlišení je tak obraz spoléhající jen na optickou stabilizaci a žádnou softwarovou takový vlnitý a nevypadá to dobře.

Software

Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou OneUI 5.1. Výrobce slibuje stejně jako vloni 4 roky velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních a to je opravdu krásné. Jen škoda, že systém není plynulý, jak jsem už zmiňoval v předchozích kapitolách. Na optimalizaci by měl výrobce rozhodně ještě zapracovat, ale je otázka, zda s tím půjde něco dělat, když máme uvnitř Exynos.

Zhodnocení

Samsung Galaxy A54 je pěkný telefon zezadu, kdy by nejen člověk mohl nabýt dojmy odlehčeného top modelu. Uvnitř a zepředu už je to ale jiná pohádka. Široké rámečky asi běžným uživatelům tolik vadit nebudou, naopak je potěší kvalitní displej s vylepšenou viditelností na slunci. Jistě je potěší také lepší hlavní fotoaparát, stereo reproduktory nebo voděodolnost, která se ve střední třídě moc často nevidí. Pochvalu výrobce zaslouží i za dlouho softwarovou podporu nebo osobně velmi kvituji lepší vibrační odezvu, ta byla u předchůdce vloni příšerná.

Naopak co výrobce nevylepšil, je použitý procesor. Je tu skoro stejný čip, kterým je Exynos a bohužel systém není moc dobře optimalizovaný. Případný uživatel se musí připravit na občasné zpomalení či trhané animace a to je u telefonu s cenovkou 12 tisíc korun špatně. Můžeme doufat, že to výrobce aktualizacemi zlepší, ale je to velká neznámá.

Je škoda, že vloni nedorazil Samsung Galaxy A53s s lepším čipem. Takto můžete sice sáhnout po loňském modelu, ale procesor má téměř stejný. Konkurence ve střední třídě je silná a za mě třeba skvělou volbou je Nothing Phone (1). Nemá sice voděodolnost IP67 a má kratší dobu softwarovou podporu, ale za to je mnohem lépe optimalizovaný a má navíc bezdrátové nabíjení. Mezi další konkurenci rozhodně patří Xiaomi 13 Lite, Honor 70 nebo Motorola EDGE 30 Neo. Samsung Galaxy A54 ale také nebude špatná volba, jen by si tento model zasloužil ještě nějakou další péči od výrobce.

Klady

Líbivý design zadní strany z top modelů

Solidní hlavní fotoaparát

Voděodolnost a stereo

Kvalitní displej s vysokým jasem

Vylepšená vibrační odezva

Velmi dlouhá softwarová podpora

Zápory

Velké nesymetrické rámečky kolem displeje, speciálně brada

Telefon není vždy plynulý, občasné trhané animace

Nemá bezdrátové nabíjení

