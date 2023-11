vivo WATCH 3: elegantní design, dostatečný výkon a řada funkcí za 4 300 Kč

V rámci nedávného uvedení řady vivo X100 představil výrobce vivo také svou nejnovější perlu v oblasti nositelného příslušenství – WATCH 3. Tento chytrý doplněk nevyniká pouze svým nerezovým ocelovým provedením, ale také líbivým designem s kruhovým ciferníkem a zakřiveným 1,43palcovým AMOLED displejem. Uživatelé mají rovněž možnost volby mezi pohodlnými silikonovými a elegantními koženými pásky (řemínky).

WATCH 3 běží na zcela novém operačním systému Blue OS, který nejen podporuje široké spektrum více než 100 sportovních režimů, ale nabízí i profesionální trenéry a kurzy. Senzorové uspořádání ve tvaru hvězdného kruhu zahrnuje 8kanálový monitor srdečního tepu a 16kanálový měřič kyslíku v krvi, který je podpořen technologií analýzy fúze srdečního tepu pomocí deep learningu od vivo a unikátní architekturou neuronové sítě deep learning.

WATCH 3 je k dispozici ve variantách s eSIM a Bluetooth 5.2 LE, nabízí 4 GB úložiště, funkční otočnou korunku a až 16denní výdrž baterie (505 mAh). Co se týče technických parametrů, vivo WATCH 3 nabízí displej (466 x 466 pixelů) s podporou AOD, tedy Always On Display. Hodinky běží na platformě Bestechnic BES2700BP, poskytují 64 MB RAM nebo voděodolnost podle certifikace 5ATM. Dále tu máme akcelerometr, gyroskop, senzor tlaku vzduchu v nadmořské výšce, geomagnetický senzor, senzor okolního světla nebo Hallův senzor. Rozměry zařízení činí 46,1×46,1x42x13,75 mm, hmotnost pak 36 g.

Skrze hodinky bude možné telefonovat díky reproduktoru a zabudovanému mikrofonu. Nechybí pak NFC pro platby, PS+GLONASS+GALILEO+Beidou. Zařízení bude v prodeji ve čtyřech zajímavých barvách: černé, moonlight white, starlight, a bright moon. Ceny začínají na 150 dolarech, tzn. kolem 4 300 Kč vč. DPH.

