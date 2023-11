Google bojuje proti dezinformacím. Ve vyhledávání ukáže historii obrázku

Google rozšířil podporu pro hledání informací o snímcích kolujících na internetu. Nově je možné přes vyhledávač Google zjistit tři podstatné informace: historii fotografie, její metadata a to, zda již o snímku někdo psal, například zpravodajská agentura nebo fact-checkingový web. Cílem je pomoci při rozklíčování falešných informací a snadno tak rozpoznat, pokud zprávy obsahují nepravdivé informace.

Podrobnosti o obrázku

Pokud máte nastavené Google vyhledávání v anglickém jazyce, můžete si vyzkoušet novou funkci. Stačí po vyhledání obrázku a kliknutí na něj, zvolit tři tečky, které se nachází v pravém horním rohu. Poslední položka ze seznamu „O tomto obrázku“ ukáže podrobnosti týkající se stáří a publikace daného snímku. Pokud máte telefon nastavený v angličtině, funkci již uvidíte

Budete moci zjistit, kdy byl obrázek nebo podobné obrázky poprvé zobrazeny ve vyhledávači Google a zda byly dříve zveřejněny na jiných webových stránkách. To může být užitečné, pokud je obrázek vytržen z kontextu a sdílen v souvislosti s aktuální událostí, ale ve skutečnosti je mnohem starší.

Jak obrázek používají a popisují jiné weby: Můžete se podívat, jak je obrázek používán na jiných stránkách a co o něm říkají jiné zdroje, například zpravodajské weby a weby ověřující fakta. Tyto informace mohou být užitečné pro posouzení tvrzení, která jsou o obrázku uváděna, a pro zobrazení důkazů a pohledů z jiných zdrojů.

Metadata obrázku: V případě, že jsou k dispozici, můžete si prohlédnout metadata, která tvůrci a vydavatelé obrázků přidali k obrázku, včetně polí, která mohou naznačovat, že obrázek byl vytvořen nebo vylepšen pomocí umělé inteligence. Všechny obrázky generované umělou inteligencí Google budou mít toto označení v původním souboru

Rozšíření ověřovacího nástroje

Google v létě nasadil beta testovací verzi ověřování obrázku do jejich existujícího nástroje Fact Check Explorer. Stačí vložit URL adresu jakéhokoli obrázku. Následně novinka ukáže, zda byl snímek někde uveden v již existující kontrole faktů. Poskytnut je i kontext spojený s obrázkem a vývoj publikování obrázku v čase. GIF ukazuje příklad toho, jak mohou uživatelé používat nástroj Fact Check Explorer, který jim pomáhá najít více informací o obrázku. Tento příklad používá obrázek žraloka, který vypadá, že je na dálnici. Pomocí nástroje Fact Check Explorer však můžete zjistit, že není skutečný.

Kontextové vyhledávání upozorňuje na to, jak byl obrázek v průběhu času spojován s různými místy napříč webem. Osobně se mi ani přes VPN nepodařilo k funkci dostat, musíme tedy počkat na plošné rozšíření. Nově je dostupná i API FactCheck Claim Search a je tak možné integrovat získané poznatky do svých vlastních řešení. Jedná se o vhodný nástroj pro novináře.

Generativní model nyní pomáhá při vyhledávání

Poslední novinkou je nasazení jazykového modelu pro vylepšení vyhledávání. K vyhledaným informacím poskytuje rešerše o zdroji. Google začal experimentovat s tím, jak může generativní umělá inteligence provést část pátrání po zdrojích (například o e-shopu, který není není moc známý). Funkce je dostupná jen těm, kteří se přihlásili do služby Search Generative Experience (SGE) prostřednictvím Search Labs. Ta bohužel není dostupná v češtině. Díky novince se nyní zobrazí popisy některých zdrojů generované umělou inteligencí, podpořené informacemi o kvalitních webech, které o daném webu hovoří. V popisu zdroje vygenerovaném umělou inteligencí se zobrazují odkazy na tyto weby.

Tyto popisy zdroje vytvořené umělou inteligencí se zobrazí v části „více o této stránce“ v části O tomto výsledku a to pouze u některých výsledků, kde není k dispozici přehled z Wikipedie nebo Google Knowledge Graph (infobox).

Bohužel i v tomto případě si musíme na nasazení v Česku počkat. Dostupná je pouze první funkce, která poskytuje podrobné informace o obrázku.

Zdroje: blog.google, toolbox.google.com



Domů Články Google bojuje proti dezinformacím. Ve vyhledávání ukáže historii obrázku

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama