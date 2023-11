Objevují se rendery plánovaného skládacího telefonu Huawei Pocket S2

Huawei Pocket S; Zdroj: Huawei

Huawei před rokem v listopadu uvedl skládací telefon Pocket S. Podle uniklých renderů se objevují náznaky toho, jak by mohl vypadat nástupce Huawei Pocket S2.

Skládací Huawei Pocket S2 možná ještě letos

Uniklé rendery prozrazují to, jak by druhá generace skládacího telefonu Pocket S mohla vypadat. Jak naznačuje snímek, druhá generace designově vychází z generace první. Na zadní straně by se měly nacházet dva kruhové moduly. Jeden bude obsahovat trojici fotoaparátů doplněných o LED blesk. V druhém modulu by se pak měl nacházet sekundární displej zobrazující různé informace, jako jsou oznámení, čas a podobně.

Na pravé boční straně se nachází tlačítko pro ovládání hlasitosti a je zde pravděpodobně umístěn i snímač otisku prstu. Podle čínského tipaře a leakera Teme by se nový model Huawei Pocket S2 mohl na trhu objevit ještě letos v prosinci. Spekulace naznačují, že vedle skládacího telefonu by se na trh měla dostat také nová řada Huawei Nova 12. Více informací o modelu Pocket S2 zatím není, ale mluví se o tom, že by telefon mohl dorazit s čipovou sadou Kirin. 8.

Zdroj: gizmochina.com



