Zdroj: Dotekomanie.cz

Gmail už není ta stará aplikace jen pro e-maily, dnes totiž v sobě integruje i další služby Googlu, což má napomoci v produktivitě práce. Naštěstí jde v nastavení vypnout dodatečné integrace, takže z aplikace můžete udělat čistého klienta pro e-maily. Nyní zde ale máme novinku, která asi zlepší odpovídání na e-maily.

Konverzační mód?

V tuto chvíli vás čeká na konci každého e-mailu tři tlačítka – Odpovědět, Odpovědět všem a Přeposlat. Po zvolení se vám zobrazí zcela nové okno, kde si můžete napsat samotnou zprávu, upravit příjemce a případně změnit předmět. Google si asi analyzoval tento postup a nyní začíná připravovat zjednodušené rozhraní.

Jak jde vidět na snímcích obrazovek níže, tak původní tlačítka zmizí. Místo nich se nabídne přímo pole pro napsání reakce. Jakmile do něj kliknete, tak se zvětší. Nabízí se zde tlačítko pro vložení přílohy, emoji a také rozbalovací seznam, kde najdete možnosti pro výběr komu budete odpovídat. Také je zde tlačítko pro zvětšení, což by vás mělo přesunout do plnohodnotného rozhraní, jaké je v tuto chvíli k dispozici.

Díky této změně stále můžete vidět původní e-mail a lépe reagovat na patřičné části. V současném rozhraní se nic takového nenabízí, respektive není původní zpráva tak viditelná a přístupná. Zatím ale nevíme, kdy dojde k nasazení, Google teprve vše připravuje.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Gmail dostane konverzační mód pro odpovědi

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama