Aplikace pro Android se mohou pochlubit „Nezávislou kontrolou zabezpečení“

Google investuje nemalé prostředky do zabezpečení aplikací a celého ekosystému. I tak se sem tam objeví aplikace, která projde všemi kontrolami a přesto obsahuje nebezpečný kód. Jakmile dojde k identifikaci, Google velmi rychle reaguje, dokonce může aplikaci vzdáleně odstranit z mobilů. Jde ale vidět, že se nespokojí jen se svým řešením. Obchod Play totiž dostává jednu novinku.

Nezávislá kontrola zabezpečení

Některé aplikace pro Android se nespoléhají jen na kontroly ze strany Googlu. Zejména ty bankovní se někdy chlubí i další úrovní zabezpečení, ale o tom se dozvíte až po nainstalování. Aby Google zlepšil transparentnost, tak u některých aplikací se vám nově zobrazí informace, že aplikace prošla nezávislou bezpečnostní kontrolou třetí strany.

Google totiž spolupracuje s organizací App Defense Alliance (ADA), která představila MASA (Mobile App Security Assessment). Pakliže aplikace projde kontrolou založenou na mezinárodních bezpečnostních standardech, může se pochlubit tímto certifikátem přímo v Obchodě Play. O tom je následně zájemce informován na produktové kartě v Obchodě Play.

Je nutné brát v potaz, že tato kontrola třetí stranou negarantuje stoprocentní bezpečnost, ani to neznamená, že by aplikace nemusela mít nějaké zranitelné místo, ale pravděpodobnost výskytu se velmi snižuje. Google zatím tuto novinku spouští pro VPN aplikace, přičemž kontrolami prošly již aplikace jako NordVPN, Google One, ExpressVPN a další. Následně se tento systém rozšíří mezi další a lze asi očekávat, že se s novinkou setkáme například u bankovních aplikací.

