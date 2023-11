Apple pravděpodobně vyvíjí svůj vlastní ISP procesor

Společnost Apple dál pokračuje v úsilí přesunout vývoj klíčových komponent pod vlastní střechu a ušetřit tak nemalé náklady za vývoj od jiných značek a zároveň se chce stát méně závislým.

Další komponentou, na které Apple údajně pracuje, je vlastní ISP procesor. Jedná se o image signal procesor, neboli obrazový procesor, který je odpovědný za zpracování obrazu zachyceného digitálním fotoaparátem. Mezi klíčové funkce patří například HDR procеssing, exposurе adjustmеnt, imagе sharpеning, dеmosaicing, noisе rеduction, whiteе balancе corrеction, lеns distortion corrеction a další.

Not confirmed….

Apple is currently evaluating an in-house ISP and it is claimed that TSMC will mass produce this in-house ISP in the second half of 2026. pic.twitter.com/qKIZpW2rRT

