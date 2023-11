Huawei mobily již bez podpory Android aplikací, taková je budoucnost

Zdroj: Gizchina

Huawei se musel vydat cestou vývoje nejen vlastního operačního systému, ale i celého ekosystému včetně služeb. Z tohoto důvodu začal vyvíjet HarmonyOS, ale jak se ukázalo, první verze byla založena na AOSP (Android Open Source Project), ale to se postupně začalo měnit a současná verze spíše jen podporuje Android aplikace. To se ale brzy změní.

HarmonyOS Next

Nová verze systému byla oznámena již v létě, ale jednalo se spíše o letmé uvedení. Byla označena jako HarmonyOS Next a bude nějakou dobu trvat, než bude vydána první stabilní verze, případně než bude k dispozici na prvním zařízení. CEO společnost Huawei, Richarda Yu, uvedl, že právě nová verze je takřka připravena k vydání, minimálně beta verze.

Nová verze vypadá skoro identicky jako současné varianty HarmonyOS, ale je zde jedna podstatná novinka. Není zde jakákoliv podpora pro Android aplikace. Nejenže si uživatelé nemohou nainstalovat aplikaci z neznámých zdrojů, ale v podstatě nelze mobil vybavit o cokoliv, co nyní používají. HarmonyOS Next totiž používá Hap formát balíčků pro instalaci.

Dle dostupných informací mnoho společnosti nyní řeší vývoj aplikací pro Huawei mobily. Sám Huawei již nachystal všechny nativní aplikace a stále nabírá další vývojáře, kteří napomohou ve vývoji softwaru.

Jde o poměrně přirozený krok, ale je otázka, s jakou odezvou se setká ve světě. Huawei se podařilo přesvědčit spoustu vývojářů k úpravě svých aplikací a jejich umístěním do AppGallery (obchod s aplikacemi), ale šlo více méně jen o úpravu současných Android aplikací. Pokud bude chtít HarmonyOS Next uvést na globální scéně, bude muset přesvědčit například banky, aby začaly vyvíjet své aplikace pro tuto specifickou platformu. To ale není jednoduché a zrovna levné. Navíc se banky budou dívat na uživatelskou základnu, která není moc velká.

Je tedy možné, že zde budou dvě větve pro Huawei mobily. Čínské nebudou podporovat Android aplikace a budou mít nový systém, globální verze si zachovají podporu po nějakou dobu. Huawei by se totiž nemuselo vyplatit zaříznout podporu pro Android aplikace.

