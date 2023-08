Snapchat čelí tučné pokutě kvůli nezletilým uživatelům

Fotka od Thought Catalog z Unsplash

Většina sociálních sítí, Snapchat nevyjímaje, povoluje používání od věku 13 let. To zdali je tato hranice dostatečná, či nikoliv, je na diskuzi, ale tato minimální věková hranice, je určitým standardem. Bohužel je ale prakticky nemožné kontrolovat, zdali mladistvý uživatel tuto věkovou hranici splňuje.

Snapchat se dostal do právních problémů

Do této legislativní pasti se dostala sociální platforma Snapchat, která čelí pokutě ve výši 184 milionů dolarů. Důvodem je to, že si dostatečně neohlídala věkovou hranici uživatelů, kteří na platformu přistupují. Podle zjištění regulatorního orgánu pro telekomunikace – Ofcom, téměř 60 % mladistvých ve věku od 8 do 11 let má alespoň jeden účet na nějaké sociální platformě. Dle jeho zjištění se největší popularitě těší právě Snapchat.

Snapchat se k této záležitosti zatím nevyjádřil, ale před zahájením vyšetřování, bude muset vyšetřovací komise veškeré podklady a pravděpodobně požádá společnost o spolupráci při vyšetřování. Podle dostupných informací Snapchat údajně odstranil pouze několik desítek účtů uživatelů mladších 13 let. Podle Ofcomu je na platformě registrováno takových účtů tisíce. Pokud k vyšetřování opravdu dojde a Snapchat bude shledán vinným, hrozí mu pokuta až do výše 184 milonů dolarů.

