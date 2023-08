NIIMBOT D110 – tisk štítků a etiket v kapesním balení [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Když mi nedávno elektrikáři tiskli štítky na popis jističů, byl jsem překvapený, jak velká a nepraktická tato tiskárna byla. Pravděpodobně neznali NIIMBOT D110, která toho umí hodně při skvěle kompaktních rozměrech a hmotnosti pod 140 gramů, tedy pravděpodobně méně, než váží váš mobilní telefon!

Co umí?

Tato miniaturní tiskárna vám kvalitně vytiskne širokou paletu různých štítků, jako například etikety, cenovky, popisky, QR kódy a spoustu dalšího. Umí tisknout v rozlišením 203 bodů na palec, což přináší velmi kvalitní výsledky. Jelikož se jedná o termotiskárnu, která tiskne zahříváním speciální fotocitlivé vrstvy na vysokou teplotu, nepotřebuje ke své funkci žádný toner! Není tedy třeba se starat o jeho doplňování. A příjemným bonusem je fantasticky tichý tisk.

Kde ji využijete?

Prakticky kdekoliv. Hodí se doma pro tisk popisků, v kanceláři, skvělá je i pro studenty. NIIMBOT D110 je kompatibilní se systémy Windows, iOS i Android, a hravě zvládá tisk přes rozhraní Bluetooth. Žádné kabely, žádné čekání: tisknete kdekoliv a kdykoliv, protože tiskárna se vám vejde do každé tašky a klidně i do kapsy. Aplikaci pro chytré telefony si stáhnete přímo v AppStore či v Google Play.

Jaké má parametry?

Termotiskárna NIIMBOT D110 má rozměry 11 x 8 x 3 centimetry, a hmotnost pouhých 137 gramů. Napájena je vestavěným dobíjitelným akumulátorem o kapacitě 1.200 mAh, který zajistí 4 až 5 hodin tisku. Tisknout můžete z počítače i z chytrého telefonu připojeného přes Bluetooth.

Chcete slevu?

A to nejlepší nakonec: tuto skvěle přenosnou a užitečnou tiskárnu můžete nyní získat se slevou 69 %, takže může být vaše za pouhých 430 Kč, a to včetně dopravy do České republiky! Objednávat můžete přímo ZDE.

